Сагайдачная поздравила сына с полугодием и показала его с дочерью

Старшего сына от предыдущего избранника Анны Сагайдачной на кадрах не было.

Анна Сагайдачная поздравила младшего сына Энея с шестью месяцами и показала праздничные фотографии.

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Для мальчика мать подготовила торт с изображением Капитошки из одноименного мультфильма. Потомка она тоже назвала "своим Капитошкой". Задувать свечу Энею помогала его старшая сестра Мира, которой в декабре исполнится два года.

Сагайдачная написала, что шестимесячный малыш является ее безграничной любовью. На фотографиях не было старшего сына актрисы, 7-летнего Тимура.

instagram annasagaidachnaya

instagram annasagaidachnaya

instagram annasagaidachnaya

instagram annasagaidachnaya

instagram annasagaidachnaya

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В июне 2024-го Сагайдачная рассталась с отцом своего первенца. Через четыре месяца она сообщила о беременности дочерью. Сейчас актриса воспитывает двоих младших детей от нынешнего любимого, однако официально они пока не женаты.