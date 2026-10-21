Какой церковный праздник 22 октября – традиции и что нельзя делать

Церковь чтит память му­че­ни­ка Алек­сандра и рав­ноап­о­столь­ного Авер­кия.

Автор: Мельник Анна

Верующие посещают храмы, где у иконы Божьей Матери молятся о здоровье близких и о мире.

В четверг, 22 октября, православные христиане почитают му­че­ни­ка Алек­сандра и рав­ноап­о­столь­ного Авер­кия. Их вспоминают 22 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 4 ноября.

С именинами поздравляют носителей имен: Анна, Елизавета, Иван, Ираклий, Павел, Федор.

Какой церковный праздник 22 октября

Александр жил в III веке во время правления императора Декия. Правитель видел, что многие люди наследуют христианство, поэтому решил уничтожить их, чтобы сохранить язычество. Александра схватили, долго мучили, но мученик мужественно стерпел страдания. Несколько людей, видя мучения Александра, уверовали в Христа. Всем им отсекли голову.

Свя­той му­че­ни­к Алек­сандр. открытые источники

Авер­кий жил во II веке и был третьим епископом Иераполя Фригийского. Тогда Иераполь заполонили язычники, Аверкий обратил их всех в христианство. После языческого праздника святой пошел в храм и уничтожил идолов.

Горожане возмутились, хотели судить Аверкия, но он сам вышел к толпе. Святой начал проповедовать христианство, исцелил трех юношей в толпе, изгнав бесов. Жители Иераполя, увидев чудо, стали просить Аверкия о других чудесах и исцелениях.

Свя­той рав­ноап­о­столь­ный Авер­кий. открытые источники

Традиции и обычаи 22 октября

Сегодня незамужние отправлялись в березовую рощу, где нужно найти березовый лист, покрытый инеем. Согласно поверью, если взглянуться в листок, то можно увидеть своего будущего жениха.

Верующие посещают храмы, где возле иконы Божьей Матери молятся о здоровье близких и о мире.

Если теплый ветер - к хорошей погоде.

Если снег - к хорошему урожаю хлеба.

Если закат красный, а небо звездное - к морозной и ясной погоде.

Что нельзя делать 22 октября