Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака: у кого месяц будет удачным

Астрологический прогноз на ноябрь 2022 года сулит удачу Тельцам, Ракам, Девам и другим представителям зодиакального круга.

На улице становится все холоднее, но звезды не намерены обделять теплом своего сопутствия некоторые знаки зодиака. Читайте ниже, чтобы узнать: кто находится среди баловней космических объектов, а кому стоит насторожиться.

Гороскоп на ноябрь 2022 для Овнов

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В этом месяце внимательно посмотрите на свои действия, Овен. Ваша правящая планета Марс войдет в ретроградную фазу в вашем третьем доме мужества и усилий, что принесет вам состояние. Однако аспект Сатурна к ослабленному Солнцу и его ретроградность не облегчат вам задачу. Это благословит вас потенциальными возможностями и уверенностью в продвижении вашей карьеры.

К середине месяца ретроградный Марс снова войдет в ваш финансовый дом и благословит вас прибылью и новыми источниками дохода.

Между тем, Меркурий, Венера и аспекты Сатурна, связанные с ослабленным Солнцем, могут изменить ситуацию в вашу пользу. Он принесет вам неожиданные успехи во всех областях. А также это проверит ваши сильные и слабые стороны, чтобы отшлифовать вас, чтобы вы стали лучшей версией себя.

После 16 ноября солнце даст вам верх почти во всем.

25-го числа этого месяца Венера принесет вам удачу в вашем финансовом доме, сделав вас сильнее и подарив облегчение.

Гороскоп на ноябрь 2022 для Тельцов

Венера, ваша правящая планета, пытается создать для вас благоприятное время, сжигая Меркурий и теневую планету в Весах в ассоциации с ослабленным Солнцем. Эта планетарная трансформация будет продолжаться до 11 числа этого месяца. Между тем действие этого перехода ляжет на Сатурн, который притянет к вам Госпожу Удачу.

Положение Юпитера в этом планетарном выравнивании создаст для вас состояние в вашем финансовом доме. Это принесет вам преимущество в денежных делах.

Однако это не означает, что теперь вы можете безрассудно относиться к своим расходам. На самом деле, вам нужно тщательно позаботиться о своих денежных делах, особенно после 13 ноября. Ретроградный Марс войдет в ваш знак после этого периода, создавая на вас давление в отношении ваших финансовых проблем. Вот тогда и придут на помощь ваши сбережения.

Транзит Меркурия в середине месяца принесет вам ясное видение вещей и позволит вам действовать в соответствии с требованиями ситуации. Проанализируйте обе стороны медали, прежде чем принимать решение, чтобы добиться успеха в своих начинаниях.

Солнце перейдет в ваш седьмой дом любви и отношений, чтобы присоединиться к Меркурию и Венере после 16 ноября, что даст вам возможность сиять.

24 ноября Юпитер будет находиться прямо в знаке Рыб, что сделает ваши дни более благоприятными, чем обычно. Это потому, что большая планета будет благословлять ваш третий дом мужества и усилий, пятый дом талантов и седьмой дом социальной репутации своей божественностью. Это обеспечит вам наилучшие результаты для ваших искренних усилий.

После 25 ноября восходящая Венера сыграет решающую роль, но не волнуйтесь: все это пойдет вам на пользу.

Гороскоп на ноябрь 2022 для Близнецов

Меркурий сейчас находится в сожженном состоянии, и хотя это ваша правящая планета, последствия этого пожара определенно обрушатся на вас. В течение всего месяца вы будете ощущать снижение уровня комфорта. Желательно делать свои движения с осторожностью. Присутствие ослабленного Солнца, сжигающего Меркурий, Венеру и теневую планету (Кету) в текущем планетарном выравнивании, должно увеличить ваши знания, талант и статус.

Однако не все пойдет не так, Близнецы. Вы благословлены до 11-го числа этого месяца. Следовательно, несмотря на стресс, вы найдете способ решить свои проблемы.

13 ноября, когда Меркурий перейдет в знак Скорпиона, удача будет на вашей стороне. 16-го числа, когда Солнце присоединится к планетам, они придут к вам на пользу и уменьшат вашу борьбу.

Хозяин вашего дома профессий, Юпитер, будет прямым 24 ноября в знаке Рыб. Это поможет вам решить проблемы на работе. В социальной сфере очень осторожно делитесь своими взглядами, чтобы избежать недоразумений с кем-либо.

25-го числа этого месяца ваш хозяин пятого дома – Венера – восходит и приносит вам состояние. Это позволит вам извлечь выгоду из соревнований и даст вам преимущество во всех задачах. Наслаждайтесь хорошими временами.

Гороскоп на ноябрь 2022 для Раков

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Хозяин вашего дома талантов, Марс, сейчас движется ретроградно в Близнецах. Это будет продолжаться до 13 ноября, принеся вам зарубежные поездки и смену сценария. В это время вы, возможно, захотите купить земельную собственность после заключения нескольких потенциально надежных деловых сделок.

В тот же день Меркурий войдет в знак Скорпиона, что принесет вам рост. Солнце и Венера также выстроятся в этом переходе после 16 ноября, благословляя вас на превосходство в ваших финансовых делах.

Следующий переход ретроградного Марса произойдет 13 числа этого месяца, когда он войдет в знак Тельца, что принесет вам командный тон, чтобы увеличить ваше влияние в семейной сфере.

Ожидается, что Венера, восходящая в вашем пятом доме 25 ноября, улучшит ваши эмоциональные отношения с вашими близкими и родными. Это может привести к увеличению счастья.

Юпитер, управитель вашего дома удачи, 24-го числа изменит направление своего движения в знаке Рыб. Это создаст для вас поддерживающую атмосферу.

И последнее, но не менее важное: Раху (северный лунный узел) находится в вашем доме карьеры в течение всего месяца. Поэтому остерегайтесь людей с двойственным характером, они могут попытаться создать неожиданные ситуации в офисе.

Гороскоп на ноябрь 2022 для Львов

Вами управляет Солнце, Лев, и тот факт, что звезда проходит через ослабленное состояние, повлияет на ваш третий дом усилий. К 16-му числу этого месяца вы будете благословлены конкретными результатами вашей искренней тяжелой работы. Меркурий и Венера будут связаны с вашим правителем в знаке Скорпиона во второй половине этого месяца, благословляя вас ростом в вашей карьере. Это также поможет вам двигаться вперед к достижению ваших целей в жизни.

С 11 ноября Венера будет находиться в вашем четвертом доме карьеры, показывая вам более яркую сторону ситуаций в ваших профессиональных делах.

24-го, когда Юпитер будет прямо в Рыбах, это может заставить вас задуматься о расширении вашей сети для будущего роста. Меняющееся время требует от вас выбора более высокой квалификации или дополнительных курсов для расширения ваших знаний.

Не забывайте об ограниченном количестве ресурсов, которые у вас есть, прежде чем принимать какие-либо важные решения по вопросам, связанным с недвижимостью, после 16 ноября. Это потому, что после 16 ноября, когда Солнце войдет в ваш четвертый дом собственности, есть вероятность, что вас могут обмануть.

Во второй половине этого месяца Меркурий и Венера будут рядом, чтобы посоветовать вам предпринимать серьезные шаги с осторожностью.

Восход Венеры 25 ноября поможет вам правильно и в нужный момент материализовать потенциальные предложения, чтобы накопить больше богатства.

Гороскоп на ноябрь 2022 для Дев

Венера, управитель вашего дома удачи, в настоящее время занята в знаке Весов. Это создаст для вас благоприятное время с самого начала этого месяца. Воспользуйтесь этой энергией и оставайтесь благословенными.

Вход Меркурия в водный знак Скорпиона 13 ноября, соединение с Венерой, создание благочестивых флюидов указывают на уверенные события в вашей семье.

Время достаточно хорошо, чтобы достойно вознаградить вас за вашу тяжелую работу, проделанную в последнее время. 16 ноября смена знака Солнца указывает на важные события, которые изменят ваши взгляды на жизнь.

Общение с влиятельными людьми может дать вам мотивацию и моральный импульс. 24 ноября Юпитер изменит свое движение, чтобы стать более благоприятным, предложит вам совершенно новые идеи и серьезно подтолкнет вас к новым направлениям.

Венера выйдет из своего слабого состояния горения 25-го числа этого месяца, чтобы преобразовать ваш образ в сильный и могущественный.

Размещение Сатурна в вашем доме талантов, в его собственном знаке Козерога, поможет создать для вас соответствующую платформу и обеспечит необходимую поддержку для точного проявления вашего таланта, для вашей пользы и внесет видимые изменения в вашу профессиональную сферу.

Гороскоп на ноябрь 2022 для Весов

Весы, ваша правящая планета Венера останется в сожженном состоянии до 11 ноября. Это особое время гарантирует, что ваша тяжелая работа и усилия будут хорошо оплачены. Помимо Венеры, присутствие ослабленного Солнца и сожженного Меркурия в вашем знаке создаст для вас позитивную среду. Это улучшит ваше финансовое положение и подтолкнет вас к тому, чтобы воспользоваться им.

Горящее состояние Меркурия с начала месяца может помочь вам повернуть определенные ситуации в свою пользу.

Похоже, вам становится необходимо улучшить свой имидж в вашем кругу знакомых, так что, возможно, попробуйте изменить свой подход к жизни.

В середине месяца Солнце переместится к другому знаку, указывая на то, что вам, возможно, придется внести серьезные изменения в свои взгляды на жизнь.

Юпитер будет прямо в вашем знаке 24 ноября, создавая неожиданный поток проектов и предложений. Это будет облегчением для вас, поскольку до этого вы могли чувствовать себя застрявшим.

Присутствие Сатурна в вашем четвертом доме собственности в течение всего этого месяца указывает на прибыль от сделки с земельной собственностью, к вашему удовольствию.

Венера, восходящая 25 ноября, укажет направление к напористым событиям в ваших семейных делах. Это снизит уровень вашей тревожности.

Гороскоп на ноябрь 2022 для Скорпионов

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Одна из ваших правящих планет, Марс, в настоящее время проходит ретроградную фазу в Близнецах. Он останется там до 13 ноября, советуя вам избегать излишней уверенности и оставаться защищенными.

Горящее состояние Меркурия в этом месяце может быть тяжелым для вас, Скорпион. Это может привести к скользким рукам в денежном вопросе, поэтому рекомендуется действовать с осторожностью.

Тем не менее, другие планетарные выравнивания в вашем знаке благословляют вас напористыми вибрациями, чтобы вы чувствовали себя в безопасности.

16 числа этого месяца Солнце войдет в ваш знак, чтобы присоединиться к Меркурию и Венере и повысить ваши перспективы в карьере и амбициях.

Солнце управляет вашим десятым домом карьеры, показывая вам более светлую сторону ситуации. Между тем, присутствие теневой планеты в вашем двенадцатом доме расходов дает возможность расширить ваши знания и полировать вас, чтобы сиять ярче.

24 ноября Юпитер изменит положение, что принесет вам благоприятное время в вашем пятом знаке талантов. Это будет полезно во многих аспектах, подтолкнув вас к усердной работе ради вашего будущего.

Сатурн, присутствующий в вашем третьем доме усилий, поддерживает вас в достижении конкретных результатов. Венера, с другой стороны, выйдет из сгорания в вашем знаке 25 ноября. Энергия во время этого перехода принесет вам идеи для достижения успеха. Вселенная также просит вас позаботиться о своем здоровье, чтобы свести к минимуму риск возникновения проблем со здоровьем и осложнений.

Гороскоп на ноябрь 2022 для Стрельцов

Ретроградный Марс войдет в ваш шестой дом борьбы 13 ноября, создавая смесь различных возможностей. Хотя он немного уменьшит давление на ваши нервы, позже он вызовет некоторые проблемы, которые усложнят вам жизнь.

Сатурн уже отдыхает в вашем втором доме финансов, сберегая его в порядке, уменьшая вероятность ущерба.

После 16-го числа этого месяца Солнце будет в вашем двенадцатом доме расходов, чтобы присоединиться к сожжениям Меркурия и Венеры. Этот переход направит на вас негативные энергии всех трех планет, оказывая на вас финансовое давление и повышая уровень стресса.

Ваша правящая планета Юпитер 24 ноября поменяется местами в вашем четвертом доме комфорта. Тогда она благословит вас поддержкой во всем и обеспечит вам выгодное положение.

Однако не игнорируйте присутствие Раху (северный лунный узел) в вашем пятом доме, если у вас есть эмоциональные связи. Это может доставить вам нежелательные неприятности из самого неожиданного угла.

Венера в сгоревшей форме взойдет 25 ноября, усилив приток средств к вам, она даст вам преимущество в этом сегменте.

Гороскоп на ноябрь 2022 для Козерогов

Самая благоприятная планета для вашего знака – Венера, Козерог. Она сейчас находится в вашем десятом доме профессии и карьеры и останется там до 11 ноября. Ее присутствие принесет вам пользу от ваших связей, трудные ситуации могут исчезнуть с вашего пути к успеху.

Юпитер войдет в ваш третий дом усилий 24-го числа этого месяца, что облегчит вам жизнь. Он также привнесет свои божественные аспекты в ваш девятый дом удачи, предлагая вам плавный прогресс. Итак, ожидайте, что вы будете сиять в это время.

Солнце переместится в свой домашний знак 16 ноября, чтобы выйти из упадка сил. Оно присоединится к сожженным Меркурию и Венере в вашем доме дохода, чтобы предоставить вам новые возможности для заработка денег, используя ваш уникальный талант.

Две большие планеты в горящем состоянии в сочетании с Солнцем принесут вам финансовый успех и дадут возможность играть на более широком поле.

Позвольте времени отшлифовать ваш творческий талант и развить инновационную сторону вашего ума. Сохраняйте непредвзятость и принимайте происходящие изменения, только так вы будете расти.

Венера выйдет из огня 25-го числа, предлагая вам денежную прибыль. Планета роскоши и романтики благословляет вас прямо сейчас. Предполагается, что это очень хорошее время для вас, чтобы сосредоточиться на близких отношениях.

Гороскоп на ноябрь 2022 для Водолеев

Юпитер в вашем втором доме финансов, а Сатурн в вашем двенадцатом доме расходов предсказывают давление расходов и нехватку наличных денег в ваших руках до 24 ноября. Это может вызвать у вас стресс.

Однако, если Меркурий войдет в Скорпион 13-го числа этого месяца, это будет более яркой стороной обстоятельств, особенно в финансовых вопросах.

Прямое движение Юпитера в вашем доме дохода 24 ноября создаст для вас благоприятное время и принесет вам облегчение.

Солнце присоединится к Меркурию и Венере 16-го числа этого месяца, объединяя энергии, чтобы направить их к вам. В то время как для некоторых эти энергии положительны, для других они становятся отрицательными; в любом случае, это учит нас чему-то ценному. И этот переход увеличит ваши власть и репутацию.

Восход Венеры в вашем доходном доме 25 ноября благословит вас поддержкой и принесет вам удачу. Так что пользуйтесь моментом и выставляйте правильные параметры в это время.

Присутствие Солнца, Меркурия и Венеры в вашем доме карьеры благословляет вас напористыми результатами, при полной помощи вашей удачи.

Рекомендуется пройти обследование здоровья, Водолей, так как ретроградные Юпитер и Сатурн движутся к вашему шестому дому здоровья и благополучия 24 ноября. Это может вызвать проблемы со здоровьем, поэтому лучше позаботьтесь о себе.

Гороскоп на ноябрь 2022 для Рыб

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Ваша правящая планета Юпитер готова выйти из регрессии 24 ноября. Это принесет вам удачу. Все, что вам нужно сделать, это не быть слишком самоуверенным после 13 числа этого месяца. В этот день ретроградный Марс будет в вашем третьем доме мужества.

Марс, управляющий вашим вторым домом семьи и финансов в вашем гороскопе, в сочетании с огненной Венерой заставит вас повторить ошибки, совершенные в прошлом месяце. Этот этап может продолжаться до 25 числа этого месяца.

Марс здесь, чтобы бросить аспекты в ваш девятый дом удачи и десятый дом карьеры, улучшая результаты в этих категориях. Меркурий поменяет знак 13-го числа, до некоторой степени уменьшив вашу борьбу.

16 ноября Солнце войдет в Скорпион, чтобы соединиться с Меркурием и Венерой, создавая "трио удачи". Это указывает на возможность получения выгоды от людей, обладающих властью.

Солнце выйдет из своего упадка к концу месяца, делая вас сильнее и предлагая вам уверенные результаты.

Наконец, присутствие Сатурна в вашем доме дохода может дать вам возможность нажить состояние упорным трудом и честным мышлением.

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