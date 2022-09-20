В особняк Биберов ворвался неизвестный и устроил погоню

Охрана и полиция гонялась за злоумышленником.

Автор: Шапарь Анастасия

В дом певца Джастина Бибера и его супруги, модели Хейли Бибер ворвался неизвестный. Как сообщает издание TMZ, инцидент произошел в субботу на участке супругов.

Читай также: Только вернулся после паралича: Джастин Бибер отменил гастроли

Охрана Биберов заметила незнакомца в зоне барбекю, поэтому сразу же отправилась его задерживать и вызвала полицию. Однако злоумышленник начал убегать через высокий забор. Вместе с полицией охранники начали погоню за мужчиной, но тот быстро "потерялся". Пока неизвестно, как неизвестный попал на охраняемую территорию элитного квартала.

Сообщается, что Джастин и Хейли отсутствовали дома, так как находятся в отпуске.

Стоит отметить, что это не в первый раз, когда в дом звезд пытаются ворваться злоумышленники.

Ранее мы писали, что на похоронах королевы Великобритании присутствовали ее любимые корги.