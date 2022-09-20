В особняк Биберов ворвался неизвестный и устроил погоню
Охрана и полиция гонялась за злоумышленником.
Джастин Бибер и Хейли.
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В дом певца Джастина Бибера и его супруги, модели Хейли Бибер ворвался неизвестный. Как сообщает издание TMZ, инцидент произошел в субботу на участке супругов.
Читай также: Только вернулся после паралича: Джастин Бибер отменил гастролиОхрана Биберов заметила незнакомца в зоне барбекю, поэтому сразу же отправилась его задерживать и вызвала полицию. Однако злоумышленник начал убегать через высокий забор. Вместе с полицией охранники начали погоню за мужчиной, но тот быстро "потерялся". Пока неизвестно, как неизвестный попал на охраняемую территорию элитного квартала.
Сообщается, что Джастин и Хейли отсутствовали дома, так как находятся в отпуске.
Стоит отметить, что это не в первый раз, когда в дом звезд пытаются ворваться злоумышленники.
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