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В особняк Биберов ворвался неизвестный и устроил погоню

Охрана и полиция гонялась за злоумышленником.

Автор: Шапарь Анастасия
В особняк Биберов ворвался неизвестный и устроил погоню
Джастин Бибер и Хейли.
instagram justinbieber

В дом певца Джастина Бибера и его супруги, модели Хейли Бибер ворвался неизвестный. Как сообщает издание TMZ, инцидент произошел в субботу на участке супругов.

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Охрана Биберов заметила незнакомца в зоне барбекю, поэтому сразу же отправилась его задерживать и вызвала полицию. Однако злоумышленник начал убегать через высокий забор. Вместе с полицией охранники начали погоню за мужчиной, но тот быстро "потерялся". Пока неизвестно, как неизвестный попал на охраняемую территорию элитного квартала.

Сообщается, что Джастин и Хейли отсутствовали дома, так как находятся в отпуске.

Стоит отметить, что это не в первый раз, когда в дом звезд пытаются ворваться злоумышленники.

Ранее мы писали, что на похоронах королевы Великобритании присутствовали ее любимые корги.

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Теги:
ограбление, Джастин Бибер, Хейли Болдуин

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