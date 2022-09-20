Гвоздева рассказала о родственниках из РФ и негодовании по поводу Татьяны Денисовой

Танцовщину Татьяну Денисову приглашали до вторжения на украинское танцевальное шоу.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский хореограф Илона Гвоздева высказалась о пророссийской позиции своей коллеги, танцовщицы Татьяны Денисовой. До полномасштабного вторжения Денисову пригласили для участия в украинском танцевальном проекте.

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В программе ЖВЛ Илона подчеркнула, что не понимает, как россиянку утвердили на участие в жюри шоу.

"Я думаю, бл*ха муха, у нас что, своих кадров не хватает? Снова одни и те же лица. Почему не давать дорогу молодым, перспективным?" - возмущенно высказалась Гвоздева.

Также танцовщица, которая работала в Украине, приняла молчаливую позицию по поводу войны РФ против Украины.

Татьяну Денисову звали для участия в украинском танцевальном проекте. открытые источники

"Когда ты, бл*ха, вернулась в Россию, села снова в кресло судить другое танцевальное шоу, и ты прекрасно понимаешь, что здесь происходит с твоими коллегами, друзьями, знакомыми и вообще, какая ситуация, ну то ты просто с*ка. Другого понимания у меня уже нет," - заявила танцовщица.

Также Илона Гвоздева добавила, что ее родственники из Крыма также неприятно удивили украинку. Семья не верила рассказам Илоны, что Россия обстреливает украинские города. Даже когда боевики разрушили ее собственное жилье, Илона попросту перестала с ними общаться.

"Я вообще ни с кем сейчас не общаюсь. Очень натянуть отношения. Даже когда, я известила их о разрушенном имуществе нашем… Даже тогда они мне не поверили. И я просто поняла, что нечего доказывать им, жизнь поставит все на свои места," - откровенно призналась Илона.

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