Осадчая призвала не радоваться заявлению Пугачевой: Лучше больше порадуемся успехам на фронте

Теледива отметила реакцию украинцев на публичные действия российских звезд.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая отреагировала на разного рода заявления российских звезд, как Ксения Собчак и Алла Пугачева. В Инстаграме теледива отметила, что на фоне ужасов в Изюме ее удивляет бурная реакция украинцев не на геноцид украинцев, а на высказывания российских селеб.

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Екатерина Собчак назвала нацистами украинцев за то, что они высказались против участия российской модели в мировой кампании бренда "Зара". Алла Пугачева поддержала мужа Максима Галкина, назвала гибель россиян иллюзорной и призвала к мирной жизни.

Осадчая эмоционально отреагировала на "постоянные осматривания на соседа" и провела аналогию с абъюзными отношениями.

"Вы же понимаете, что мы не можем допустить гастролей "хороших русских" после победы, ведь такие ошибки мы уже имели. артисты и граждане страны террориста не могут ехать, выступать, шутить, петь, ведь их страна убивает пытает, насилует украинцев и мы не простим этого никогда. Указать бренду на недопустимость в рекламе девушки из РФ – да. А нам реагировать на Собчак – нет, она в мировом контексте ноль, ее кроме своих никто не слышит, а с теми ее "своими" нам все уже давно понятно, просто проявилось то, что мы и так знали. Прочесть пост Пугачевой - да, можно поблагодарить под постом, что эти слова, возможно, лет за сто что-то изменят на болотах, но радоваться трое суток всеми соцсетями и СМИ - нет, лучше больше порадуемся успехам на фронте," - высказалась Осадчая.

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Также звезда обратилась к украинцам и призвала быть самодостаточными в своей культуре.

"Каждый раз, когда хочется отреагировать на россиян, вспомните и представьте, что вы их не знаете и никогда не знали и перейдите на страницу к мировой звезде и поблагодарите за поддержку", - подытожила Екатерина.