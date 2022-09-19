Ефросинина ответила Собчак за "украинцев-нацистов": Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины

По словам Маши, Собчак с начала вторжения стала для нее самым большим разочарованием.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская ведущая Маша Ефросинина записала видеообращение, адресованное российской журналистке Ксении Собчак. До полномасштабной войны россиянка позиционировала себя как независимая журналистка с оппозиционерскими взглядами. Однако после полномасштабного нападения Собчак выгодно "переобулась".

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В Инстаграме теледива отметила, что последнее публичное высказывание Ксении подтвердило ее мысль, что та стала для Ефросининой самым большим разочарованием. Россиянка обозвала украинцев нацистами.

"Самое большое разочарование года среди так называемых российских селебрити – Ксения Анатольевна Собчак наконец-то раскрылась тотально. Она назвала украинцев, которые пишут гневные комментарии в адрес россиян, нацистами. Нас – людей, которые, процитирую, "проживают трудные времена". У меня вопрос к Собчак. Как мы с вами, Ксения, назовем тех людей, граждан Российской Федерации, которые запытали до смерти, сломав руки, ноги, изнасиловав и сжигая заживо людей в Буче, в Мариуполе, кастрируя их, убив почти 400 детей Украины, сп*здив все унитазы, утюги и даже кирпичи в домах наших граждан на оккупированных территориях, изнасиловав наших женщин, стариков, детей. Как мы их с вами назовем – люди, устраивающие свою жизнь?" - обратилась Маша к Ксении.

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Также Ефросинина посоветовала Собчак взять пример с российской певицы Аллы Пугачевой, которая попросила признать ее иностранным агентом, как ее мужа Максима Галкина.

"Вы, Ксения Анатольевна, – обладательница вымпела по первенству в хайпожорстве. Что же вы так, бл*дь, за трендами не успеваете? Новый тренд у нас –высказываться. Посмотрите: даже те, кто молчал, те, кто ничего не говорили, нынче просят, чтобы их признали "иногентами", потому что понимают, что это их последний вагон. Даже ваши ссаные коллеги-пропагандисты убрали из своего нарратива слова "денацификация" – ху*к и исчезло оно! Учите новую лексику: изоляция, покаяние, победа Украины, тотальная ненависть украинского народа к вам и вашим собратьям за молчание и поддержку террора," - эмоционально высказалась Ефросинина.

Теледива пожелала российской журналистке однажды встретиться в Европе на пляже с российским боевиком, который смог оплатить себе отдых благодаря убийству украинцев.

"Чтобы он рядом с вами сидел и с вашим замечательным белокурым мальчишкой, которому в будущем, я надеюсь, будет стыдно за свою мать," - сказала в конце украинка.

Ранее мы писали, почему Ксения Собчак несколько раз в одном обращении назвала украинцев нацистами.