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Бейонсе и Билли Айлиш попадут в Зал славы Книги рекордов Гиннеса

Жена Джея Зи и ее младшая коллега получают награды в 2023-м.

Автор: Дмитрий Сыч
Бейонсе и Билли Айлиш попадут в Зал славы Книги рекордов Гиннеса
Исполнительницы заслужили на это место рядом достижений
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Бейонсе Ноулз и Билли Айлиш теперь могут добавить в свое резюме новое достижение. Хитмейкерша "Crazy in Love" и исполнительница "Bad Guy" вошли в список музыкальных легенд, которые будут включены в Зал славы Книги рекордов Гиннеса 2022 года.

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У жены рэпера Джея Зи более десяти записей в книге этого года. Она стала первой исполнительницей, шесть альбомов которой дебютировали на верхушке чарта США и признана певицей с самым высоким годовым заработком. Кроме того, она возглавляет список рекордов Гиннеса как исполнительница, которую чаще всего ретвитят.

Звездная мать троих детей также разделяет награды со своим мужем. Этой паре принадлежит рекорд "самая высокооплачиваемая пара Голливуда".

Что касается Билли, то она возглавляет список как самая последовательная получательница номинаций на "Грэмми" среди певиц в категории "Запись года", а также как самая молодая обладательница киномузыкальной "Тройной короны". Речь идет о полученных ею "Оскара", "Золотого глобуса" и "Грэмми" за трек к бондиане "No Time to Die" в 20-летнем возрасте.

Еще одна певица, которая будет представлена в зале 2023 года, это Анитта, установившая мировой рекорд как "Первая латиноамериканская сольная исполнительница, занявшая первое место на Spotify".

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Признание также достанется The Weeknd, создавшему самый продаваемый цифровой сингл "Save Your Tears", и Эду Ширану за "Самый популярный трек на Spotify" ("Shape of You").

Раньше мы писали о премии "Эмми" 2022. В номинациях на 74 церемонии оказался сериал, в котором снялась Селена Гомез.

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Теги:
Бейонсе, Книга рекордов Гиннесса, Билли Айлиш

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