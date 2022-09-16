Как король Чарльз ІІІ узнал о смерти матери-королевы

8 сентября Елизавета ІІ умерла в возрасте 96 лет. Ее титут перешел старшему сыну.

Автор: Шапарь Анастасия

Новоиспеченный король Великобритании Чарльз III узнал о значительном ухудшении здоровья Елизаветы II по телефону, когда находился в своем загородном доме Дамфрис-Хаус, Шотландия. Через несколько минут после ответа на звонок вместе со своей супругой, королевой-консортом Камиллой старший сын Королевы был на борту вертолета, который отправился в замок Балморал, где провела последние мгновения Елизавета ІІ.

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Как сообщает издание Mirror, звонок Чарльзу поступил 8 сентября в 12:30. Примерно в то же время Букингемский дворец официально сообщил о резком ухудшении самочувствия королевы.

Главный королевский корреспондент Джек Ройстон рассказал, что в тот день Камилла планировала дать интервью дочери экс-президента США Джорджа Буша, когда в коридоре послышался звук шагов бегущего помощника.

"Чарльз и Камилла были в Дамфрис-Хаус. Камилла собиралась записывать интервью с Дженной Буш Хагер. Чарльз ответил на звонок, все затихло, всех попросили помолчать. В следующее мгновение Чарльз и Камилла оказались в вертолете," - отметил Ройстон.

Чарльз ІІІ с королевой-консортом Камиллой на церемонии прощания. Getty Images

Днем 8 сентября Елизавета ІІ мирно скончалась в возрасте 96 лет.

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