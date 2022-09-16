Оксимирон создал аккаунт на Onlyfans

Поклонники не ожидали, что скрытный рэпер будет их приглашать на сайт "для взрослых".

Автор: Шапарь Анастасия

Российский рэпер Оксимирон, который открыто поддерживает Украину в войне против России и помогает украинским беженцам, решил пойти на "крайние меры", чтобы российская цензура полностью не закрыла для поклонников Мирона каналы информации. Скрытный артист, который редко что публикует в соцсетях, неожиданно заявил, что теперь у него есть свой аккаунт на Onlyfans.

Напомним, что Onlyfans - сервис подписки на контент, наиболее популярен в индустрии развлечений для взрослых. Поэтому аудитория артиста в комментариях делится своим шоком и шутит. Однако, это лишь "приманка".

"Эйоу, теперь у меня есть Онлифанс! Заходите прямо сейчас на oxxxymiron.com/onlyfans и регистрируйтесь совершенно бесплатно! Если через 5 минут после регистрации не пришло письмо – проверяйте спам!" - сообщает Мирон.

После регистрации на почту приходит письмо, в котором рэпер объясняет цель создания аккаунта:

"Сладострастные вы мои,

Спасибо, что подписались на мой Онлифанс. Собственно, вот он, перед вами. Да, пока не такой технологичный и популярный, как оригинал, но с не менее откровенным контентом.

Но почему здесь, спросите вы?

Как видите, заблокировать, удалить и ограничить можно что угодно — сайты, соцсети, мессенджеры и стриминг. Но остается один незаслуженно забытый способ связи — e-mail рассылка.

Рассылка консервативна, как берестяная грамота и надежна, как Nokia 3310. Она проникает в хижины и дворцы, потому что бесплатна — как и все, что к ней можно прикрепить.

Рассылка не знает слова лайк и не ищет моментального удовлетворения.

Она играет в долгую, качественную игру.

Рассылка — страшный сон для доносчика и цензора, ведь ее не остановить.

Не то чтобы в наше мирное, свободное время это было хоть как-то актуально, так что речь, конечно, лишь об эротических фото.

Поэтому если это письмо упало к вам в спам, не забудьте отметить его как "не спам", чтобы не пропустить следующее.

Так что же у нас — интимное знакомство тет-а-тет или флирт у всех на виду?

И чем исчисляется время до первого подарка — днями или часами?

Fuck with me,

Мирон".

То есть, для Оксимирона данный аккаунт - это способ доносить россиянам правду без цензуры. Инстаграм в стране-агрессоре с начала полномасштабной войны считается "экстремистской соцсетью", как и Твиттер, Ютьюб, Фейсбук. Стоит отметить, что рэпер уже давно находится на стороне оппозиции.