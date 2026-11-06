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Звезда «Друзей» Морган Фэрчайлд в 76 лет зарегистрировалась на OnlyFans: что будет публиковать

Исполнительница роли Норы Бинг высказалась о контенте в своем профиле

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Друзей» Морган Фэрчайлд в 76 лет зарегистрировалась на OnlyFans: что будет публиковать
Звезда «Друзей» Морган Фэрчайлд в 76 лет зарегистрировалась на OnlyFans: что будет публиковать
Getty Images

Известная американская актриса Морган Фэйрчайлд удивила поклонников новостью о создании аккаунта на платформе OnlyFans. 76-летняя исполнительница роли матери Чендлера Бинга в сериале «Друзья» в комментарии изданию People заявила, что ее страница не будет содержать интимного или эротического контента.

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«Я буду выкладывать новые фото и видео. И прежде чем кто-то спросит — нет, не "ТОТ" тип контента! В основном это просто я: дурачусь и получаю удовольствие, разговаривая обо всем, что приходит в голову», — с юмором объяснила звезда.

Фэйрчайлд отметила, что за десятилетия в киноиндустрии зрители привыкли видеть лишь ее экранные образы, пышные прически и роскошные наряды, однако мало кто знает о ее настоящих увлечениях.

«Люди знают моих персонажей и стиль. Но они понятия не имеют, какая я научная ботаничка или как легко моей сестре рассмешить меня. Я бы с удовольствием поделилась этим», — добавила актриса.

Морган Фэрчайлд
Морган Фэрчайлд
Getty Images

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Теги:
Друзья, шоу-бизнес, OnlyFans

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