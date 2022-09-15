Комаров показал смертоносные "лепестки" на деоккупированных территориях

Дмитрий Комаров побывал в освобожденных городах Харьковщины.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров проехался по освобожденным от российских захватчиков городам. Звезда "Мира наизнанку" побывал в Балаклее и Купянске. Во время поездки он сделал ряд фотографий, которые показали у себя в блоге. Также Комаров описал увиденное.

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Пообщавшись с местными, Дмитрий сделал вывод, что оккупанты планировали поселиться на Харьковщине "всерьез и надолго".

"Об этом говорит многое: россияне запускали оккупационную власть во всех сферах жизни, перекрасили многое в триколор, развесили борды "Россия навеки", завозили в магазины "сосиски "ЛНР"", "московский майонез", российские напитки. Уходить не собирались. А простые украинцы были вынуждены жить, принимая навязанные правила"", – написал ведущий.

Кроме вышеупомянутых товаров и пропаганды, после захватчиков остались смертельные предметы. Их Комаров продемонстрировал в ролике в более новом посте.

Находясь в Балаклее, Дмитрий увидел последствия дистанционного минирования "лепестками" с помощью ракет. Речь идет о небольших минах, которые остались, в частности, на газонах города. Ведущий предупредил, чтобы люди ни в коем случае не трогали подозрительные предметы. Особо нужно следить за детьми, напомнил путешественник.

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Раньше мы писали о том, что украинская актриса эмоционально отреагировала на освобождение своего родного города. Любава Грешанова не сдерживала "соплей счастья".