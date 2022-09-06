Приходько пожаловалась на здоровье: Последний раз это было после Евровидения

Певица считает, что ее организм не справляется со всем стрессом вокруг.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Анастасия Приходько пожаловалась на плохое самочувствие. Военные реалии никого не оставили без внимания, а также повлияли на физическое и эмоциональное состояние украинцев. Так, исполнительница призналась, что у нее расстройство сна, панические атаки и обмороки.

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Анастасия рассказала, что ее сон ухудшился с начала вторжения, особенно, из-за воздушных тревог.

"Мои панические атаки усилились, проснулась, а потом я уже не могу заснуть и так до поздней ночи. Ночью тоже раз пять встаю, то воды, то покурить, то еще что-то," - признается звезда.

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Также Приходько стала терять сознание, хотя отмечает, что в последний раз такое было после "Евровидения-2009". Все из-за неполноценного восстановления и постоянного стресса.

"Раньше мне помогала еда, вчера я приготовила любимое блюдо и что-то оно уже не доставляет мне радости. Наверное, я так пыталась держать себя в руках, что мой организм сказал: "Хватит"," - подчеркнула артистка.

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