Приходько пожаловалась на здоровье: Последний раз это было после Евровидения
Певица считает, что ее организм не справляется со всем стрессом вокруг.
Украинская певица Анастасия Приходько пожаловалась на плохое самочувствие. Военные реалии никого не оставили без внимания, а также повлияли на физическое и эмоциональное состояние украинцев. Так, исполнительница призналась, что у нее расстройство сна, панические атаки и обмороки.
Читай также: Приходько поссорилась с военным: ПДД не для негоАнастасия рассказала, что ее сон ухудшился с начала вторжения, особенно, из-за воздушных тревог.
"Мои панические атаки усилились, проснулась, а потом я уже не могу заснуть и так до поздней ночи. Ночью тоже раз пять встаю, то воды, то покурить, то еще что-то," - признается звезда.
Читай также: Приходько впервые рассказала, куда эвакуировалась с мужем и детьмиТакже Приходько стала терять сознание, хотя отмечает, что в последний раз такое было после "Евровидения-2009". Все из-за неполноценного восстановления и постоянного стресса.
"Раньше мне помогала еда, вчера я приготовила любимое блюдо и что-то оно уже не доставляет мне радости. Наверное, я так пыталась держать себя в руках, что мой организм сказал: "Хватит"," - подчеркнула артистка.
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