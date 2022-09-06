Джамала получила один из самых низких баллов на польских "Танцах"

В прошлый раз пара певицы получила наивысший бал, что вызвало неоднозначную реакцию поклонников шоу.

Автор: Шапарь Анастасия

В понедельник, 5 сентября, украинская певица Джамала вышла во второй раз на танцевальный паркет в проекте "Танцы со звездами" в Польше. Вместе с партнером Яцеком Йешке они исполнили зажигательный ча-ча-ча.

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В Инстаграме певицы появилось видео танца, а также его посыл. Однако судьи танцевального проекта в этот раз были не очень милы и оценили одними из самых низких баллов – 25. Пара артистки осталась в шоу, а после второго эфира проект покинула пара детектива Кшиштофа Рутковского.

Отметим, что Джамала поведала, что данное выступление посвятила сильным женщинам в Польше, которые помогают украинкам, а также украинским женщинам и своей сестре-имениннице Эвелине.

"Это выступление я посвящаю всем сильным женщинам в Польше, которые помогают украинкам словно родные сестры! Украинкам, которые борются с оккупантом: как медики, военные и волонтеры! Моей сестре Эвелине. Настоящая скала и моя опора. С днем рождения, сестра. Вместе мы strong enough!" - подписала видео с выступления певица.

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