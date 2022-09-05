Джамала поведала о разнице украинских и польских "Танцев со звездами"

Певицу пригласили участвовать в польской версии танцевального шоу.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Джамала участвует в танцевальном шоу "Танцы со звездами", которые проходят в Варшаве, Польша. Перед своим вторым выступлением артистка решила ответить на вопросы поклонников в Инстаграм.

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Аудитория певицы спросила, насколько отличается украинская версия от польского танцевального проекта. Напомним, что в крайнем сезоне "Танцев со звездами" Джамала также участвовала. Артистка отметила, что отличие во всем, в первую очередь целью участия.

Джамала напомнила, что во время ее выступления в польских "Танцах" поклонники могут делать пожертвования на помощь украинским детям, которые пострадали от войны. Поэтому, цель певицы - участвовать в проекте как можно дольше.

"Отличается всем! Это как совсем другой проект для меня! Отличается целью," - отметила артистка.

Скриншот сториз Джамалы. instagram jamalajaaa

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Также певица призналась, что участие в проекте в Польше сложнее, чем в Украине.

"Новая страна, новый язык. Морально тяжело, физически, просто не успеваешь восстанавливаться. Но здесь все очень френдли, спасибо им за это. Я не устаю говорить о том, что война продолжается и помощь нам нужна каждый день, а такое большое шоу это важно," - поделилась Джамала.

Скриншот сториз Джамалы. instagram jamalajaaa

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