Шону Пенну запретили въезд в РФ: режиссер всячески поддерживает Украину

В РФ пытаются "отменить" у себя в стране мировых звезд, которые поддерживают Украину в войну.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудскому актеру и режиссеру Шону Пенну запрещен въезд в Россию. Министерство иностранных дел страны-агрессора объявило список из 25 американских деятелей культуры и политиков, которым нельзя пересекать границу с РФ. Это ответ на санкции.

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Отметим, что Шон Пенн еще до начала полномасштабной войны испытывал теплые чувства к Украине. Режиссер планировал снять документальный фильм о войне на Донбассе и о Революции Достоинства, поэтому уже посещал Киев и Донецкую область. Теперь в киноленте Пенна будут события и после 24 февраля. Актер дважды с начала вторжения посетил Украину и лично увидел, что россияне принесли на украинскую землю.

В данном списке также есть актер Бен Стиллер, посетивший Макаров и Ирпень. Также актер провел встречу с переселенцами во Львове, а затем - с президентом Украины Владимиром Зеленским.

МИД РФ обвиняет актеров в "русофобии".

"Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобскому курсу, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, и в дальнейшем будут получать решительный отпор", — сказано в заявлении.

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