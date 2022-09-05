Пугачева обратилась к путинисту Михалкову: Куда же исчез прекрасный человек

Певица недавно вернулась в РФ, где ее восприняли неоднозначно коллеги и аудитория.

Автор: Шапарь Анастасия

Российская исполнительница Алла Пугачева недавно вернулась в РФ из Израиля, где находилась с семьей с начала полномасштабной войны РФ против Украины. В своем Инстаграм Примадонна обратилась к путинисту, поклоннику "спецоперации" - режиссеру Никите Михалкову.

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Алла Борисовна опубликовала фрагмент из фильма "Раба любви" 1975 года, который срежиссировал Михалков. В эпизоде главная героиня убегает от военных и кричит: "Господа, вы звери! Господа, вы будете прокляты своей страной!".

"Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?" - подписала ролик Пугачева.

В телеграм-канале режиссера появился неоднозначный пост, где Михалков цитирует Льва Толстого по поводу терпимости. Аудитория посчитала это ответом Пугачевой.

"Не бойся незнания, бойся ошибочного знания. От него все зло мира," - написал путинист.

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