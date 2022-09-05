Пэлтроу показала редкую фотографию детей от вокалиста Coldplay

Гвинет Пэлтроу попрощалась с летом, поведав о радостных и печальных его днях.

Американская актриса Гвинет Пэлтроу выложила пост, посвященный лету 2022 года. Его узнаваемая личность наполнила фото и видео.

"Лето 2022, ты принесло все это безжалостно. Подъем, приключения, переход, радость и горе. Спасибо тебе за твои напоминания, связи и углубления", – подписала серию кадров актриса.

instagram gwynethpaltrow

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Гвинет показала на снимках и ближайших родственников. Это дочь Эппл (18 лет) и сын Мозес (16 лет), дети от лидера группы Coldplay Криса Мартина. В официальном браке знаменитости были с 2003-го по 2016-й. Тогда и родились потомки.

С 2018-го Пэлтроу живет в браке с Брэдом Фелчаком. Его актриса также показала на одной из фотографий. У мужчины – двое детей от предыдущих отношений.

instagram gwynethpaltrow

Гвинет начала новый роман, еще фактически состоя в браке с Мартином. Пара объявила о своем "сознательном разводе" в 2014-м, но документальные нюансы завершились лишь два года спустя.

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Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек показались на своих свадебных фотографиях. Также артистка кое-что рассказала об особом дне.