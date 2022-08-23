Фан-клуб Кароль показал, как голограмма певицы исполняет гимн Украины
Копия Татьяны Либерман запечатлена на фоне Киева и Львова. Проект посвящен Дню Независимости Украины.
Официальный фан-клуб Тины Кароль сообщил о том, что ко Дню Независимости Украины певица исполнила гимн нашей Родины в формате AR.
"Это уникальный 4D-перформанс, благодаря которому Кароль предстала в виде цифровой голограммы. Используя специальный QR-код, можно увидеть ее сразу в дополненной (AR) реальности. AR использует камеру телефона, чтобы изображать голограмму где угодно", – говорится в публикации.
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Новинка, также сообщили фаны Кароль, позволяет собственноручно управлять голограммой.
Копию певицы создавали в Калифорнии (США) в рамках проекта "Голос нации", направленного на продвижение украинской песни и поэзии и поддержку нашей страны в мире.
Также фанклубовцы показали голограмму на фоне улиц Киева и Львова, а еще украинских поля и неба.
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Ранее мы писали о том, что Анастасия Каменских, Екатерина Осадчая, Маричка Падалко и другие знаменитости выложили посты в сине-желтых цветах ко Дню государственного флага Украины.