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Секрет стройности: Что ест Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская активно занимается спортом и следует правильному рациону питания.

Автор: Шапарь Анастасия
Секрет стройности: Что ест Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон.
EPA

Герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма - Кейт Миддлтон - мать трех детей. Несмотря на огромную загруженность герцогиня славится своей подтянутой и стройной фигурой. Еще до брака и рождения детей Миддлтон уделяла должное внимание питанию и физическим нагрузкам.

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Как сообщает издание Express, на первом месте для активного и здорового образа жизни для супруги принца - правильное питание, а на втором - спорт. Одно из любимых блюд герцогини - полезный смузи с фруктами и овощами.

"Она пьет смузи утром и днем, содержащие спирулину, капусту, матча (мелкоизмельченный порошок зеленого чая), шпинат, кинзу и чернику," - сообщает источник, близкий к британской королевской семье.

Кейт Миддлтон - мать троих детей.
Кейт Миддлтон - мать троих детей.
EPA

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В обед Миддлтон предпочитает салат из арбуза с авокадо, луком, огурцом и сыром фета, который заправлен оливковым маслом, яблочным уксусом, соком лайма и немного соли с перцем.

На ужин супруга принца Уильяма часто готовит любимое блюдо мужа - карри или пиццу вместе с детьми. 

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Теги:
Кейт Миддлтон, здоровое питание, королевская семья Британии

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