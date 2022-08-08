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Хлоя Кардашьян и ее бывший парень-изменщик стали во второй раз родителями

Суррогатная мать родила бывшим возлюбленным наследника.

Автор: Шапарь Анастасия
Хлоя Кардашьян и ее бывший парень-изменщик стали во второй раз родителями
Хлоя Кардашьян и Тристан Томпсон.
EPA/UPG

Голливудская звезда реалити, сестра Ким Кардашьян - Хлоя - стала мамой во второй раз от своего бывшего возлюбленного, баскетболиста Тристана Томпсона. Эксам родила ребенка суррогатная мать. 

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Еще несколько лет назад, в одном из выпусков "Семейства Кардашьян", Хлоя заявила о желании завести второго ребенка именно от Тристана. По информации таблойдов, у пары родился сын. Стоит отметить, что младенец родился через почти 8 месяцев после их расставания. Общение Томпсона и Кардашьян ограничено только их общей дочерью Тру. Разногласия между бывшими возлюбленными связаны с постоянными изменами спортсмена. Одна из его любовниц родила ему ребенка.

"Все это особенно грустно из-за того, что Хлое так хотела мальчика. И тут эта девушка рожает гребаного сына! Какая-то случайная женщина, с которой у него был секс на одну ночь! Пошел он к черту!" - заявила Ким Кардашьян в одном из эпизодов их реалити-шоу.

Ранее мы писали, что актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия стала мамой во второй раз. У теледивы родился сын.

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Теги:
Ким Кардашьян, новости Голливуда, дети знаменитостей

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