Звезда "Женского Квартала" Кекелия стала мамой во второй раз

У юмористки родился сын.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская телеведущая, актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия рассказала о радостной новости в личной жизни. Вместе с супругом, музыкантом Романом Дудой они стали во второй раз родителями. Об этом звездная мама поделилась в Инстаграм.

У пары родился сын. В своем посте звезда поблагодарила родных и Вселенную за такую возможность.

"Вот мы и встретились. Еще один красивый и мужественный мужчина присоединился к нашей семье. Спасибо Вселенной, что я во второй раз стала счастливой мамой. Спасибо Вселенной, что я имею семью, в которой все живы и здоровы. Спасибо Вселенной, что у меня есть невероятные друзья и подруга, которая постоянно на связи и каким-то образом, находясь в нескольких тысячах километрах от нас, все равно сделала памятные снимки", — поделилась Вера.

Кекелия родила второго ребенка. соцсети

Отметим, что Вера и Роман воспитывают сына Ивана, который родился в 2020 году.

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