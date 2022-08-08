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Звезда "Женского Квартала" Кекелия стала мамой во второй раз

У юмористки родился сын.

Автор: Шапарь Анастасия
Звезда "Женского Квартала" Кекелия стала мамой во второй раз
Вера Кекелия вместе с мужем.
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Украинская телеведущая, актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия рассказала о радостной новости в личной жизни. Вместе с супругом, музыкантом Романом Дудой они стали во второй раз родителями. Об этом звездная мама поделилась в Инстаграм.

У пары родился сын. В своем посте звезда поблагодарила родных и Вселенную за такую возможность. 

"Вот мы и встретились. Еще один красивый и мужественный мужчина присоединился к нашей семье. Спасибо Вселенной, что я во второй раз стала счастливой мамой. Спасибо Вселенной, что я имею семью, в которой все живы и здоровы. Спасибо Вселенной, что у меня есть невероятные друзья и подруга, которая постоянно на связи и каким-то образом, находясь в нескольких тысячах километрах от нас, все равно сделала памятные снимки", — поделилась Вера.

Кекелия родила второго ребенка.
Кекелия родила второго ребенка.
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Отметим, что Вера и Роман воспитывают сына Ивана, который родился в 2020 году.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская прокомментировала позицию своей старшей дочери, которая живет и работает в России. Актриса дала понять, что оправдываться не станет.

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Теги:
Женский Квартал, Вера Кекелия, дети знаменитостей

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