Самый терпеливый знак зодиака – кто простит вам любые выходки

Астрологи назвали знаки зодиака, с которыми не страшно быть самим собой. Таких – ровно половина из зодиакального круга.

Мужчина поливает статую Будды традиционной ароматизированной водой во время празднования Сонгкран в храме Ват Пхо в Бангкоке (Таиланд) 13 апреля 2022 года

Терпение – это добродетель, верно? Оно может быть связано с зодиаком. В следующий раз, когда вы заметите кого-то, кто кажется невозмутимым, пока целую вечность тратит на ожидание второй половины в магазине, или совершенно спокоен, когда в ресторане не сделан заказ, знайте: астрология может помочь объяснить, почему некоторые из нас более спокойные, чем другие. Продолжайте читать, чтобы узнать от профессиональных астрологов о шести самых терпеливых знаках зодиака, от беззаботно-холодных до серьезно стоических.

Самый терпеливый знак зодиака – Скорпион – 6 место

Читай также: Гороскоп на август для всех знаков зодиака: кому повезет больше всех

Скорпионы терпеливы, но не так, как вы себе представляете. Этот настойчивый знак не против подождать, чтобы хорошенько отомстить.

"Уникальное сочетание того, что они являются эмоциональным водным знаком, а также находятся под управлением огненного Марса, Скорпионы обижаются на оскорбления, которые не причинят вреда другим, и им нравится видеть, как возмездие приходит, и сколько бы времени это ни заняло, это нормально", – говорит знаменитый экстрасенс и астролог Инбаал Хонигман.

"Скорпионы – мастера манипулирования, что требует большого терпения", – предупреждает астролог и духовный наставник Тара Беннет.

"Амбициозные и полные потребности добиться успеха, Скорпионы строят планы для достижения своих целей, затем терпеливо ждут, пока каждая деталь не будет на месте, и действуют только тогда, когда они гарантированно достигнут своей цели", – добавляет она.

Скорпионы могут быть известны своим хладнокровием, но это только делает их более опасными.

EPA/UPG

Самый терпеливый знак зодиака – Весы – 5 место

Весы глубоко заботятся о том, что думают другие люди, и они не хотят, чтобы их считали нетерпеливыми. Хонигман описывает Весы как "элегантный и домашний знак". Они также любят баланс, поэтому опрометчивые или безрассудные действия полностью противоречат тому, во что они верят.

"Управляемые цивилизованной домашней планетой Венерой, Весы любят поступать правильно... [Они] не будут застигнуты врасплох, выражая раздражение или нетерпение", – объясняет Хонигман.

Беннет соглашается с тем, что, поскольку Весы "стремятся к миру и гармонии", они чрезвычайно спокойны. Эти прирожденные дипломаты часто выслушивают каждую сторону ситуации, прежде чем делать выводы.

Самый терпеливый знак зодиака – Водолей – 4 место

Читай также: Самые дикие знаки зодиака – с кем точно не соскучишься

Водолеи не воспринимают время так, как другие знаки, поэтому они естественным образом расслабляются в ситуациях, которые немедленно раздражают других.

"Их терпение – не совсем добродетель, это просто часть того, кто они есть. Водолей – это воздушный знак, поэтому они и в лучшие времена не привязаны к суровой реальности повседневной жизни", – говорит Хонигман.

Поскольку Водолеи настолько погружены в свой маленький мир, они склонны не замечать поведение других людей. Их также не пугают перемены, поэтому им легче плыть по течению.

Самый терпеливый знак зодиака – Рак – 3 место

Раки любят заботиться о своих друзьях и семье и бесконечно сдержанны в этом. Хонигман говорит, что этот водный знак может "сочувствовать любому, что приводит к их естественному терпению и принятию любого характера и обстоятельств". Вместо того, чтобы оценивать вашу ситуацию, они проведут мозговой штурм, чтобы помочь вам.

Хотя они склонны глубоко чувствовать вещи, Раки обязательно дают себе достаточно времени, чтобы обдумать свои мысли.

"Эти представители зодиака терпеливо ждут в своих панцирях, пока жизнь не пойдет в правильном направлении. Это сказывается на их отношениях. Они скорее дождутся идеальной пары, чем согласятся на что-то меньшее", – объясняет Беннет.

Самый терпеливый знак зодиака – Дева – 2 место

Этот аналитический знак ничего не делает быстро. Хонигман говорит, что Девы "немного медленнее действуют и немного более терпеливы, чем другие знаки". Из-за своего привередливого характера они хотят быть готовыми ко всему, например, "прибыть в аэропорт за пять с половиной часов до вылета и приготовить дополнительные закуски в морозилке, на случай, если никто из гостей ничего не принесет", – объясняет она.

Самый терпеливый знак зодиака – Телец – 1 место

Читай также: Самый мягкий знак зодиака – с кем невероятно комфортно быть рядом

У Тельцов сильное стремление к стабильности, поэтому они умеют смотреть на мир практично. Но они известны своей задумчивостью и неторопливостью во всем, что делают.

"Вероятно, они прибудут на встречу немного позже вас, как бы вы ни опоздали", – говорит Хонигман.

Беннет также указывает на упрямый характер Тельцов, который, по ее словам, позволяет им "выжидать, пока они не достигнут желаемого результата". Однако она предостерегает: не стоит давить на Тельца.

"Когда они не хотят двигаться или быть перемещенными, у них есть воля и терпение, чтобы соблюдать дистанцию", – объясняет она.

Но этот неустойчивый темп в конце концов окупается, поскольку делает Тельца гораздо более терпеливым, чем другие знаки.

EPA/UPG

Ранее мы писали о самых злых знаках зодиака. С такими людьми лучше не ссориться.