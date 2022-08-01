Бабкин поведал, как его родные из РФ реагируют на вторжение в Украину

Участник группы 5'Nizza не услышал от родственников слов поддержки.

Украинский музыкант Сергей Бабкин поделился, что в России живет много его родственников. Это связано с тем, что родители артиста родились в Белгородской области. Но близкие никак не прокомментировали военное вторжение РФ в Украину. Никто из них с конца февраля Бабкину не позвонил.

"Мне не было больно. Я ничего не чувствую. Как говорится – мне ни холодно, ни жарко. Я прекрасно понимаю, что все они больны одной болезнью. Они зомби в ловушке. Такова их судьба. Более того, они сами такой судьбы желают. Потому что если бы не желали, то боролись, искали бы выход, хоть что-то делали", – описал свое видение ситуации Бабкин в интервью "КП в Украине".

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Отсутствие реакции родственников отбило у известного харьковчанина желание достукиваться к другим россиянам.

"Если с родными так, то кричать к каким-то людям, которых я знать не знаю, вообще нет смысла. Поэтому нужно работать каждый день на нашу победу и помогать ВСУ, волонтерам, нуждающимся сейчас в огромной поддержке. А молчащие пусть молчат. Пусть там тихонечко живут. Они же надеются переждать. Но все видят все. Как они будут жить дальше – я не знаю. Нам о таких вообще думать не надо. Это хлам, который нужно вымести".

Сергей Бабкин уже несколько месяцев пребывает с женой и детьми в Германии. Там он выступает на концертах в поддержку Украины. А живет – в домике для прислуги, который предоставила немецкая семья.

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