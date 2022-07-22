Лилия Ребрик потеряла работу и эмоционально с ней попрощалась

После аннулирования лицензии канала программу, где работала ведущая, также закрыли.

Автор: Шапарь Анастасия

22 июля закончилось вещание канала "Украина", которому аннулировал лицензию Национальный совет по ТВ и радиовещанию. Телеведущая утренней программы канала Лилия Ребрик эмоционально отреагировала на грустную новость.

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В Инстаграме теледива призналась, что верила, что шоу станет ее вторым домом и работой, с которой она хочет встретить старость. Лилии казалось, что для украинцев она сможет стать "привычкой", с которой они просыпаются и встречаются каждый день.

"Мне казалось, что я чувствую как надо произнести слова "доброе утро", чтобы утро действительно было хорошим. Мне казалось, что я знаю, как сделать так, чтобы человек утром улыбнулся. Мне даже казалось, что я смогу найти слова, которые сделают чей-то день. Мне так много всего казалось… Столько планов… И никак не казалось, что такая огромная махина под названием "канал Украина" сможет остановиться в один день, даже в мгновение ока. Канала Украины больше нет," - поделилась чувствами Ребрик.

Ведущая подчеркнула, что война отбирает у всех украинцев будущее, мечты и планы. Теперь Лилия чувствует, что находится на распутье.

"Новое испытание. Что дальше? Может YouTube? Пока не знаю, но сидеть, сложа руки, точно не буду. Вы меня знаете. Сейчас самое главное, чтобы мы жили" Люблю всем сердцем! Обнимаю каждого. Спасибо каждому," - подытожила Лилия Ребрик.

Ранее мы писали, что Джамала стала участницей польского проекта "Танцы со звездами". Во время шоу будет проходить денежный сбор на помощь украинцам.