Звезду фильма "Элвис" нашли мертвой в ее квартире

Покойной актрисе было 44 года.

Автор: Шапарь Анастасия

Актриса Шонка Дукуре, получившая известность благодаря роли Биг Мамы в байопике "Элвис", была найдена мертвой в собственной квартире в Нэшвилле. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

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Согласно данным полиции, не отвергают и насильственную причину смерти. Однако пока назвать причину гибели 44-летней кинозвезды не могут.

Напомним, что Шонка сыграла ритм-энд-блюз-певицу Вилли Мэй Торнтон в фильме "Элвис". Это была ее первая крупная роль в карьере. Также Дукуре записала одну из песен для киноленты и снялась в клипе Doja Cat, которая записала саундтрек к "Элвису".

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