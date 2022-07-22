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Звезду фильма "Элвис" нашли мертвой в ее квартире

Покойной актрисе было 44 года.

Автор: Шапарь Анастасия
Звезду фильма "Элвис" нашли мертвой в ее квартире
Шонка Дукуре
Скриншот видео

Актриса Шонка Дукуре, получившая известность благодаря роли Биг Мамы в байопике "Элвис", была найдена мертвой в собственной квартире в Нэшвилле. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию. 

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Согласно данным полиции, не отвергают и насильственную причину смерти. Однако пока назвать причину гибели 44-летней кинозвезды не могут. 

Напомним, что Шонка сыграла ритм-энд-блюз-певицу Вилли Мэй Торнтон в фильме "Элвис". Это была ее первая крупная роль в карьере. Также Дукуре записала одну из песен для киноленты и снялась в клипе Doja Cat, которая записала саундтрек к "Элвису".

Ранее мы писали, что ВВС выплатят компенсацию няне принцев Уильяма и Гарри за обвинение их журналиста в романе с принцем Чарльзом. Позже выяснилось, что данное высказывание репортер себе позволил с целью спровоцировать леди Ди на откровенный разговор о личной жизни с принцем.

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Теги:
актриса, Элвис, умерла

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