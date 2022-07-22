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ВВС выплатит бывшей няне принцев Гарри и Уильяма компенсацию за обвинения в романе с принцем Чарльзом

Суд выяснил, что журналист спровоцировал покойную принцессу Ди данным предположением для больших откровений.

Автор: Шапарь Анастасия
ВВС выплатит бывшей няне принцев Гарри и Уильяма компенсацию за обвинения в романе с принцем Чарльзом
Принцесса Диана и принц Чарльз развелись в 1996 году.
hochu.ua

Британская телекомпания ВВС выплатит компенсацию бывшей няне принцев Уильяма и Гарри - Тигги Легге-Бурк - которая сейчас носит имя Александра Петтифер. Сумма свыше 200 тысяч долларов будет выплачена женщине за ложные обвинения в романе с принцем Чарльзом. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на выступление гендиректора BBC Тима Дэви в Высоком суде Лондона.

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В 1995 году журналист Мартин Башир записал скандальное интервью с принцессой Дианой. Репортер обвинил няню двух ее детей в романе с супругом принцессы, как позже выяснилось, с целью спровоцировать Ди на откровенный разговор о личной жизни с наследником британского престола. Дэви попросил прощения у принца Чарльза и его сыновей за обман их журналиста.

Стоит отметить, что после этого интервью королева Елизавета посоветовала сыну и Диане развестись. В 2020 году ВВС заказала независимое расследование, результаты которого стали известны в 2021 году. Выяснилось, что Башир сфабриковал факты для того, чтобы разговорить принцессу Диану. 

О Башире известно, что он уволился с ВВС в 1999 году, но вернулся в 2016 году и занял пост гендиректора. В мае 2021 года, когда стали известны факты его обмана, он уволился, сославшись на проблемы с сердцем.

Ранее мы писали, что Рики Мартин выиграл в суде процесс против своего племянника. Деннис заявлял, что состоял в романтическим отношениях с дядей, когда тот поддавал его физическому и психологическому насилию. 

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Теги:
принц Уильям, принцесса Диана, BBC, принц Гарри, королевская семья Британии

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