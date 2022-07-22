Племянник обвинил в домогательствах Рики Мартина: Суд оправдал певца

Парень уверял, что встречался с дядей 7 месяцев и поддавался физическому и психологическому давлению.

Автор: Шапарь Анастасия

Поп-музыкант Рики Мартин выиграл в суде процесс против своего племянника Денниса Ядиэль Санчеса. 21-летний парень заявил, что состоял в романтическим отношениях с дядей, когда тот поддавал его физическому и психологическому насилию. Об этом сообщает TMZ.

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По информации медиа, Рики смог предоставит суду убедительные доказательства, которые опровергают слова Денниса о любой романтической и физической связи между ними. После показаний певца Санчес отозвал свой иск, а суд снял все обвинения.

"Это никогда не было чем-то другим, кроме попытки проблемного человека предъявить ошибочные, абсолютно ничем не подтвержденные обвинения. Мы рады, что наш клиент увидел справедливость суда и теперь может двигаться вперед в своей жизни и карьере," - прокомментировали адвокаты звезды.

Отметим, что Деннис заявлял о 7-месячных отношениях с дядей, которые закончились якобы по инициативе парня в начале 2022 года. Однако Рики Мартин "не был согласен", поэтому преследовал любовника. Если бы суд признал музыканта виновным, то его бы могли посадить в тюрьму сроком до 50 лет.

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