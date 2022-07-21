Бекхэмы подкололи друг друга на отдыхе – смешные фото и видео

Виктория Бекхэм обратила внимание на нижнее белье мужа, а он посмеялся над ее одержимостью спортом.

Чета Бекхэмов – те еще шутники. Чтобы понять это, достаточно заглянуть к ним в Инстаграм.

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На каникулах в Италии Дэвид Бекхэм снял потешный ролик. В нем звезда футбола сидит на фоне моря в белой футболке и солнцезащитных очках. Тем временем его вторая половина появляется сзади на палубе, осуществляя утреннюю тренировку. Спортсмен еле сдерживается, чтобы не расхохотаться.

"Не могу даже выпить кофе без рывков Вики", – подписал видео Дэвид.

Виктория не осталось в долгу. Бывшая участница Spice Girls, а теперь – дизайнерша, выставила гифку, на которой Дэвид изображен коротеньких розовых плавках в крапинку на фоне сверкающих морских волн.

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Ранее мы писали о том, что Верка Сердючка подшутила над главой Роскосмоса. Артистка окрестила Дмитрия Рогозина "самозванкой".