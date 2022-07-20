Лобода отчиталась о волонтерстве и заговорила на украинском

Светлана Лобода вспомнила, как посетила волонтерский хаб в начале лета. Ее визит был отснят на видео.

Светлана Лобода не считает нужным быть анонимной, когда речь идет о помощи соотечественникам. У себя в Инстаграме певица опубликовала видео, на котором зафиксирована ее встреча с волонтерами.

Ролик исполнительница выставила с задержкой. Как отмечено в подписи к нему, этот визит она осуществила еще в начале лета.

"Сейчас большая часть моего времени занята работой в LOBODA Help Center. Я помогаю людям, которые вынуждены были оставить свой дом из-за полномасштабной войны. В начале лета, я посетила одно из важных мест – волонтерский хаб в городе Борисполь. Именно благодаря работе этого центра решается большое количество открытых вопросов, связанных с налаживанием быта переселенцев",– написала Светлана.

Также исполнительница добавила, что ей отрадно быть причастной к столь важной миссии. Далее Лобода, которую ранее упрекали за недосказанности о российском вторжении в Украину, заявила, что поддерживает связь с волонтерами с февраля 2022-го. А теперь она изъясняется предельно четко на тему российско-украинских отношений:

"С первых дней войны мы постоянно на связи с управляющими хабом. Мы решили много важнейших вопросов. Сегодня нам удалось на несколько месяцев вперед обеспечить 350 украинцев всем необходимым. Оккупированные территории русской армией являются большой болью каждого украинца. В наш дом пришли, нарушили наш мир, изранили нашу душу, но не смогли исковеркать представление о человеческой любви и взаимопонимании. Но, не смотря ни на что, мы прорвемся. Потому что мы – украинцы, друг друга не бросаем в беде. Мы едины, и в этом наша сила!"

К слову, Лобода в ролике частично перешла на украинский язык. Также она не отказала заинтересованным в селфи и оставила подпись на флаге Украины.

instagram lobodaofficial

instagram lobodaofficial

instagram lobodaofficial

instagram lobodaofficial

instagram lobodaofficial

instagram lobodaofficial

Раздел комментариев к посту заполнен благодарными отзывами. Но кое-кто все еще удивлен преображением певицы.

instagram lobodaofficial

Ранее мы писали об эвакуации бабушки Светланы Лободы из пострадавшего от российских оккупантов Ирпеня. Тогда Лобода не забыла напомнить, как помогла другим людям выбраться из города.