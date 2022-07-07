Полнолуние в июле – в чем особенность и что нельзя делать

Полнолуние произойдет 13 июля под знаком Козерог, что привнесет существенные изменения в жизни многих.

Народные обычаи, верования и обряды украинцев тесно связаны с фазами Луны. Наши предки согласовывали с позицией серебристого ночного диска разные сферы жизни. И сельскохозяйственную практику, и обрядность (семейную и календарную). Луна считалась источником энергии в заговорах, любовной и лечебной магии, при сборе целебных трав и выполнении отдельных магических действий. Восточные славяне представляли естественный спутник Земли в качестве мифологического и фольклорного персонажа. И хотя современный календарь опирается на активность Солнца, лунная составляющая до сих пор остается важной.

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Пиком активности Луны считается полнолуние. Когда оно состоится в июле 2022 года, чем будет полезно и опасно – расскажем ниже.

EPA/UPG

Когда полнолуние в июле 2022 и чего ожидать

Полнолуние в июле 2022 года приходится на 13 число, 20:37. Оно состоится в знаке Козерога. Последний очень влияет на самочувствие людей и события.

В это полнолуние рекомендуется наводить порядок. Как в вещах, так и мыслях. Его хорошо посвятить прощению обид, планированию и накоплению сил для будущих свершений.

Как полнолуние влияет на сон

По утверждениям некоторых исследователей, Луна способна повлиять на режим отдыха, а следовательно – возобновлении организмом сил. В полнолуние человек дольше засыпает, а время фазы глубокого сна сокращается.

Чтобы позаботиться о своем полноценном сне, стоит забыть о кофе, крепком чае и других энергетических напитках на ночь. Заменить их можно травяными отварами. Также следует нормализовать рацион и физическую активность.

EPA/UPG

Что нельзя делать в полнолуние

Июльское полнолуние будет сопряжено и с некоторыми неприятностями. Оно будет мешать с принятием адекватных решений и намерено потакать ошибкам. Поэтому 13 числа ни в коем случае нельзя решать важные вопросы.

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В полнолуние усиливается вредный эффект от нездорового питания. Пока ночной диск пребывает в этой фазе, нельзя переедать, а также злоупотреблять спиртными напитками, поскольку велика вероятность переусердствовать с этим. Еще следует забыть о лихачествах на дорогах. Также не рекомендуется что-то сажать в саду.

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