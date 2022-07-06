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Решетник показал разрушенный дворец культуры в Николаеве

Российские оккупанты разрушили Николаевский городской дворец культуры "Корабельный".

Автор: Шапарь Анастасия
Решетник показал разрушенный дворец культуры в Николаеве
Решетник родом из Николаева.
instagram grisha_reshetnik

Украинский телеведущий Григорий Решетник родился в Николаеве, отчего тяжело переживает обстрелы родного города. Российские боевики уничтожили Николаевский городской дворец культуры "Корабельный". Разбитый ДК Решетник показал в своем Инстаграме.

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В результате ракетного обстрела по Николаеву 4 июля разрушили дворец культуры, где до войны люди собирались на концертах и "67 лет изобиловали жизнью". По признанию ведущего, он там тоже провел свое детство и школьником не раз выступал.

"Николаев… Мой родненький… На сцене этого зала я когда-то выступал еще школьником. А сегодня он разрушен оккупантами. Сердце болит и разрывается, ведь это память, воспоминания, такое родное и незаменимое… Детство и юность," - делится чувствами Решетник.

При всем этом Григорий отметил, что Украина обязана победить ради независимого будущего.

Ранее мы писали, что Тарас Цымбалюк выступил против запрета на выезд мужчин. Актер предложил свой вариант выхода из ситуации, у кого жены и дети вынужденно покинули Украину.

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Теги:
Николаев, Решетник

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