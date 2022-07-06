Решетник показал разрушенный дворец культуры в Николаеве

Российские оккупанты разрушили Николаевский городской дворец культуры "Корабельный".

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский телеведущий Григорий Решетник родился в Николаеве, отчего тяжело переживает обстрелы родного города. Российские боевики уничтожили Николаевский городской дворец культуры "Корабельный". Разбитый ДК Решетник показал в своем Инстаграме.

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В результате ракетного обстрела по Николаеву 4 июля разрушили дворец культуры, где до войны люди собирались на концертах и "67 лет изобиловали жизнью". По признанию ведущего, он там тоже провел свое детство и школьником не раз выступал.

"Николаев… Мой родненький… На сцене этого зала я когда-то выступал еще школьником. А сегодня он разрушен оккупантами. Сердце болит и разрывается, ведь это память, воспоминания, такое родное и незаменимое… Детство и юность," - делится чувствами Решетник.

При всем этом Григорий отметил, что Украина обязана победить ради независимого будущего.

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