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Какой церковный праздник 25 февраля 2023 года и что нельзя делать

Церковь почитает Иверскую икону Божией Матери.

Автор: Шапарь Анастасия
Какой церковный праздник 25 февраля 2023 года и что нельзя делать
Иверская икона Божией Матери.
tatmitropolia.ru

В субботу, 25 февраля, православные христиане чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы. В Украине отмечают День инженерно-авиационной службы ВСУ.

День ангела празднуют носители имен: Алексей, Мария, Евгений, Антон, Мелетий. 

Какой церковный праздник 25 февраля 2023 года

Иверская икона, которую еще называют Привратницей или Вратарницей, изображает Деву Марию с Младенцем. По преданию, ее написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. 25 февраля верующие отмечают обретение иконой чудотворного облика.

Иверская икона Девы Марии.
Иверская икона Девы Марии.
azbyka.ru

В 9 веке Иверская икона хранилась у благочестивой вдовы, которая жила возле города Никеи. В то время мародерствовали иконоборцы, поэтому женщина решила спрятать икону в воду. Через некоторое время монахи Иверского монастыря, что находится на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб. Икон монастыря Гавриил прошел по воде и забрал икону к ним. 

Однако на утро икона была за воротами. Ее несколько раз пытались занести в монастырь, но она возвращалась. Отчего икону прозвали Привратницей.

Традиции и обычаи 25 февраля 2023 года

В народе принято с 25 февраля и последующие 3 дня выставлять зерно на мороз, которое предназначено для посева. Затем его заносили в тепло. Таким образом зерна принесут лучший урожай.

Также этот день называли рыбным. Поэтому на ужин хозяйки готовили пироги с рыбной начинкой. Знахарки лечили людей от испуга.

  • Если метель или туман - к дождливому лету.
  • Если иней на окнах - к изменчивой погоде.
  • Если на небе видны звезды - ждать хорошего урожая.
  • Начал таять снег - к хорошему клеву рыбы.

Что нельзя делать 25 февраля 2023 года

  • Не стоит далеко уезжать из дома.
  • Не следует начинать новые дела.
  • Нельзя надевать грязную и старую одежду.

День инженерно-авиационной службы ВСУ

Профессиональный праздник отмечают работники инженерно-авиационной службы авиации ВСУ. Цель Дня: поддержание престижа инженерно-авиационной службы, мобилизация инженерно-технического состава, продолжение авиационной традиции и улучшение военно-патриотического воспитания военнослужащих и молодежи. 

Украинский Су-27 "Фланкер".
Украинский Су-27 "Фланкер".
depositphotos.com

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