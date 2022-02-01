Алина Паш ответила на обвинения в нарушении правил Нацотбора на Евровидение-2022

Певица посещала Крым в 2015 году. Однако со стороны Украины и выступала на закрытом мероприятии украинцев-крымчан.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Алина Паш прошла в финал национального отбора на "Евровидение-2022" и посоревнуется за возможность представлять Украину в Турине с еще 7 финалистами. Нацотбор этого года сопровождается чередой скандалов с участниками, это же коснулось Алину. Певицу обвинили в нарушении правил Нацотбора из-за посещения оккупированного Крыма в 2015 году. Пресс-служба артистки прокомментировала позицию Алины, однако не объяснили суть ее тогдашней поездки.

Читай также: Суспільне ответило, будут ли дисквалифицировать Алину Паш из-за визита в Крым в 2015 году

Как сообщается в ответе пресс-службы, Алина Паш опровергает обвинения в нарушении правил конкурса. По ее словам, исполнительница никогда не пересекала границу с Крымом со стороны РФ - только с Украины. Также она никогда не выступала в России и в оккупированном Крыму. Сторона артистки отмечает, что они всесторонне поддерживают идею "Евровидения", придерживаются украинского законодательства и хотят, чтобы страну в Турине представлял достойный артист.

Алина отмечает, что с огромным удовольствием возьмет участие в конкурсе, который наделен "невероятно сильной энергетикой".

"Я с уважением отношусь ко всем пунктам правил отбора участников, и ни при каких обстоятельствах не стала бы их нарушать, как и законы своей страны. Я верю, что в результате победит правда, и представлять Украину отправится сильнейший артист, которого выберут люди. Если это буду я, сделаю все возможное, чтобы мной гордились. Если это будет кто-то другой, буду болеть за него всем сердцем," - сообщается в ответе команды артистки.

Отметим, что Алина обвинила Калуш Оркестра в плагиате своей песни в их колядке. Саундпродюсер группы лично ответил и пообещал исправить инструментал, однако ждать придется долго.