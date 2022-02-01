Сергей Притула признался, что больше не хочет выступать на сцене

Сергей ранее выступал в комедийном проекте "Варьяты шоу".

Автор: Шапарь Анастасия

Ведущий Сергей Притула поделился, что доволен своей "свободой" от сцены последние два года. Артист ушел из проекта "Варьяты-шоу", которое уже прекратило существование. По словам Сергея, он теперь может больше времени посвящать "обыденным" вещам. Об этом журналист поведал в Инстаграм.

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Притула поделился селфи с дочерью, на котором малышка показывает свой рисунок. Звездный папа написал пост, что он получил две производные от своего отказа от участия в "Варьятах" - позитивная и негативная.

"Когда я закончил карьеру в "Вар'ятах", то получил 2 производные от этого шага. Первая несколько негативная, ведь семейный бюджет лишился одного из источников пополнения. Вторая же, тотально в "+"! У меня высвободилось достаточно много времени, и львиную долю его я начал тратить на семью! Если сложить две производные воедино, то получится, что я фактически заплатил за возможность проводить больше времени с детьми. И оно того стоит!", - поведал о жизни без сцены ведущий.

Сергей отметил, что гастроли забирали у него драгоценное время с семьей, которое он теперь может наверстать.

"Когда ты 10 лет рассекаешь с гастролями по всему миру, бывая дома меньше времени, чем вне его, то такие, для кого-то, обыденные вещи, как забрать ребенка из садика, становятся для тебя настоящим праздником! Скоро будет 2 года, как я в последний раз выходил на сцену, но вот эта атмосфера праздничности, которую я нахожу в обыденных вещах, меня не покидает! Чего и Вам желаю!," - поделился Притула.

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Стоит отметить, что детище Притулы перестало существовать полгода назад, однако участники создали новый бренд "Те саме шоу".

Ранее мы писали, что Снежана Егорова запустила фейк, что Притула употребляет наркотики. Ведущий ответил журналистке, которая открыто поддерживает режим Путина.