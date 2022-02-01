Эд Ширан шокировал новостью, что 7 лет не пользуется телефоном

В 2015 году певец решил избавиться от смартфона, который вызывал в нем подавленность.

Автор: Шапарь Анастасия

Эд Ширан поведал об отказе от телефона в 2015 году.

Британский исполнитель Эд Ширан шокировал публику новостью, что уже 7 лет не пользуется телефоном. По признанию артиста, он не прервал контакты с людьми, а лишь ограничил их до нужных. Об этом он сообщил в подкасте The Collector's Edition.

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Ширан отмечает, что из-за смартфона чувствовал себя подавленным, поэтому в 2015 году решил прекратить пользоваться гаджетом.

"Я проводил все свое время в очень низком месте. Я лишился его, и это было похоже на то, что занавес только что поднялся," - поведал о своих чувствах семилетней давности Эд.

Все рабочие дела Ширан решает через электронную почту. EPA/UPG

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Сейчас певец решает все вопросы по электронной почте. За 7 лет у него сложился определенный алгоритм пользования гаджетами. Также теперь звезда чувствует себя более счастливым, а также может уделять достаточное время близким.

"Каждые несколько дней я открываю ноутбук и отвечаю на 10 электронных писем за раз. Как только я отсылаю их, закрываю ноутбук," - поделился Ширан.

Ранее мы писали, что коллега Эда по британской сцене Адель вовсе не имеет доступа к своих аккаунтам в социальных сетях. Всем заведует ее команда.