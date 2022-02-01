Магнитные бури 2 февраля в Украине – как отразятся на здоровье

Магнитные бури 2 февраля 2022 года, согласно прогнозу, могут принести некоторый дискомфорт метеочувствительным людям.

2 февраля не будет затишьем перед бурей

Геомагнитные возбуждения – процесс довольно непредсказуемый. Поведение Солнца может меняться каждые сутки, а может и неизменным оставаться. Поэтому прогнозы в этой сфере довольно относительны. Обычно о том, будет ли болеть голова, а давление прыгать туда-сюда, становится известно ближе ко встрече солнечного ветра с Землей.

Магнитные бури 2 февраля в Украине – прогноз

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Итак, ранее ожидалось, что планета познает очередную магнитную бурю 4 февраля. А геомагнитный фон до того будет довольно спокойным. Но обновленные данные говорят, что наша планета начнет реагировать на потоки частиц Солнца уже 3 числа начавшегося месяца. И не исключено, что магнитная буря достигнет первого уровня G1. То есть будет слабой.

Тем временем 2 февраля затишьем перед бурей не назовешь, поскольку магнитосфера приблизится к состоянию магнитной бури начального уровня. Более того: вероятность магнитной бури в эти сутки составляет 40 %, а сильного геомагнитного шторма – 30 %.

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Как легче пережить магнитные бури – советы медиков

Справиться с таким негативным для самочувствия процессом, как магнитная буря, помогут рекомендации врачей. В их числе:

обеспечение полноценного сна в течение 7-8 часов

снижение тяжелых физических нагрузок (однако от легкой зарядки и прогулок на свежем воздухе отказываться ни в коем случае не стоит)

устранение эмоционального перенапряжения

соблюдение сбалансированного рациона питания

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Ранее мы писали, какой геомагнитный фон ожидается 1 февраля 2022 года. Магнитные бури в этот не день не должны потревожить землян.