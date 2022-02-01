Сретение Господне 2 февраля - традиции и что нельзя делать

Христиане отмечают Сретение Господне. Какие традиции, обычаи и запреты существуют в этот день.

Автор: Шапарь Анастасия

В среду, 2 февраля, католики отмечают Сретение Господне. Православные христиане чествуют память Евфимия Великого. В народе этот день прозвали Ефимов. В мире празднуют День водно-болотных угодий и День ездовых собак.

Именины отмечают носители имен: Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма, Семен.

Какой церковный праздник 2 февраля

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родился в 377 году в городе Мелетини, в Армении. Его почитают в христианстве как отшельника, одного из представителей пустынножительства и основателей монашества.

Евфимий Великий. azbyka.ru

Сретение Господне — христианский праздник, установленный в память о встрече в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном. Родители Христа принесли Младенца на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания.

Сретение в католицизме — праздник Очищения Девы Марии, посвященный воспоминанию о принесении младенца в храм и очистительном обряде, совершенном его матерью на 40-й день после рождения первенца. При входе в храм Богородицу встретили святой Симеон, которому сказали, что он не умрет, пока не увидит Христа, и старица Анна.

Сретение Господне у католиков отмечается 2 февраля. azbyka.ru

Евангелист Лука пишет, что Симеон, увидев Иисуса, взял его на руки и произнес: "Ныне отпускаешь раба твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал перед лицем всех народов, свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля" (Лк. 2:29-32).

В праздник Сретения с 11 часов вечера в храмах происходит освящение свечей, которые после зажигаются во время богослужения. На протяжении года верующие хранят сретенские свечи и зажигают тогда, когда обращаются с молитвой в Богу.

Традиции и обычаи 2 февраля

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Февраль называют месяцем метелей: "Вьюги да метели под февраль налетели", "На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали".

На Ефима предсказывали погоду на Масленицу. Также люди наблюдали за поведением животных: если кошка скребет пол, куры вертят хвостами - к метели.

Какая погода, такая и будет на Масленицу.

Если солнце - к красной весне.

Дождь - к морозам.

Если ветрено - будет сырость весь год.

Если иней - к осенним заморозкам.

Если потерять рукавицу - к бедности.

Поранить руку - к болезни у близкого человека.

Что нельзя делать 2 февраля

Нельзя выходить из дома после захода солнца.

Не стоит поднимать с земли мелочь, чтобы 3 года не жить в нищете.

Не нужно петь после захода солнца, чтобы не плакать в будущем.

День ездовых собак

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В мире существует около 20 разновидностей пород ездовых собак. Все они преданно служат человеку в суровых природных климатических условиях.

Ездовые собаки – это группа пород собак, выведенных в качестве тяговой силы для перевозки людей и грузов по снегу и льду. Они отличаются физической выносливостью, неприхотливостью, способностью преодолевать огромные расстояния, преданностью. Как отмечают кинологи, такие собаки не переносят одиночества, отсутствия внимания и всегда нуждаются в движении.

Кинологи отмечают, что гончим собакам необходимо огромное внимание и постоянные тренировки. depositphotos.com

Стоит отметить, что покорение двух полюсов Земли были совершены именно на собачьих упряжках: в 1909 году Роберт Пири достиг Северный полюс, а в 1911 Руаль Амундсен – Южный полюс.

С 27 января по 2 февраля 1925 года собачьи упряжки доставили лекарство в охваченный эпидемией дифтерии аляскинский город Ном. Этот пробег вошел в историю как "Великая гонка милосердия", так как проходил в суровых климатических условиях, когда температура воздуха опускалась до минус 50 градусов. Именно собаки спасли жителей города, преодолев 1100 км за 6 дней. Клички двух хаски -Того и Балто - стали известными на весь мир. Именно день доставки лекарств был взят в качестве даты празднования.

Самым продолжительным переходом на ездовых собаках считается экспедиция от Уэлена до Мурманска в 1982-1983 годах. Собачьи упряжки преодолели около 10 тысяч километров.

Всемирный день водно-болотных угодий

День водно-болотных угодий учрежден с целью обратить внимание общества и правительств стран мира на ценность водно-болотных угодий для поддержания устойчивого развития планеты.

Болота помогают флоре и фауне находиться в балансе. depositphotos.com

Конвенция о водно-болотных угодьях была подписана 2 февраля 1971 года в городе Рамсаре и с тех пор носит название Рамсарской конвенции.

Стоит отметить, что водно-болотные угодья - важнейшие регенераторы кислорода, способ накапливания и улучшения качества воды. Болота способны пополнять запасы подземных вод, что являются источником питьевой воды. Также это место обитания многих животных.

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