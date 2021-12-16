АфишаАфиша

"Худая и нервная": Полякова похвасталась стройной фигурой

Ольга Полякова пожаловалась на насыщенные, предновогодние будни украинского шоу-биза.

"Худая и нервная": Полякова похвасталась стройной фигурой
Ольга является мамой двух замечательных дочек
instagram.com/polyakovamusic/

37-летняя украинская певица Оля Полякова порадовала поклонников очередной фотографией. Артистка в Instagram показала фото из гримерки.

Читай также: Оля Полякова и Олег Винник спели дуэтом - видео

"Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике! Поэтому я худая и нервная", - написала она.

Полякова на фото позирует в боди телесного цвета, который удачно подчеркнул все достоинства и стройную фигурку певицы. 

instagram.com/polyakovamusic/

Тем временем поклонники Поляковой положительно оценили снимок.

  • "У меня тоже график, но мне срочно нужна такая же талия, 
  • Красавица наша,
  • Талия огонь. Сколько сил, труда и дисциплины в неё вложено. Вы мой мотиватор".

При этом часть подписчиков раскритиковали откровенный образ Оли.

Ранее Полякова рассказала о новогодних гонорарах и традициях в семье.  Новогодние праздники Оля проведет на работе в Карпатах. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
Оля Полякова, Полякова

Статьи по теме

Оля Полякова и Олег Винник спели дуэтом - видео
Оля Полякова и Олег Винник спели дуэтом - видео
Оля Полякова рассказала о новогодних гонорарах и традициях в семье
Оля Полякова рассказала о новогодних гонорарах и традициях в семье
Дочь Поляковой рассказала, за что блокирует в соцсетях звездную маму
Дочь Поляковой рассказала, за что блокирует в соцсетях звездную маму
Дочь Поляковой рассекретила свой заработок в Инстаграм
Дочь Поляковой рассекретила свой заработок в Инстаграм
Полякова рассказала, как ее обидел Игорь Крутой
Полякова рассказала, как ее обидел Игорь Крутой
Елена Кравец поменяла прическу и ее начали сравнивать с Варум
Елена Кравец поменяла прическу и ее начали сравнивать с Варум

Личность дня

Не только Дейенерис: ТОП-6 лучших фильмов с Эмилией Кларк

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK