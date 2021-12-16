"Худая и нервная": Полякова похвасталась стройной фигурой
Ольга Полякова пожаловалась на насыщенные, предновогодние будни украинского шоу-биза.
Ольга является мамой двух замечательных дочек
instagram.com/polyakovamusic/
37-летняя украинская певица Оля Полякова порадовала поклонников очередной фотографией. Артистка в Instagram показала фото из гримерки.
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"Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике! Поэтому я худая и нервная", - написала она.
Полякова на фото позирует в боди телесного цвета, который удачно подчеркнул все достоинства и стройную фигурку певицы.
instagram.com/polyakovamusic/
Тем временем поклонники Поляковой положительно оценили снимок.
- "У меня тоже график, но мне срочно нужна такая же талия,
- Красавица наша,
- Талия огонь. Сколько сил, труда и дисциплины в неё вложено. Вы мой мотиватор".
При этом часть подписчиков раскритиковали откровенный образ Оли.
Ранее Полякова рассказала о новогодних гонорарах и традициях в семье. Новогодние праздники Оля проведет на работе в Карпатах.