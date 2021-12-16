Каминская о скандале со Смеюхой: Не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого

Слава и Виктория вместе выступали в дуэте "НеАнгелы" 15 лет.

Автор: Шапарь Анастасия

Каминская сообщила, что не хотела пиариться за счет конфликта.

Певица Слава Каминская прокомментировала публичную ссору со своей экс-коллегой по группе "НеАнгелы" Викторией Смеюхой. О своих чувствах она эмоционально поведала во время церемонии вручения премии "Музыкальная платформа" от канала "Украина".

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Слава не планирует больше встречаться с Викторией после всего негатива в свой адрес. Смеюха обвинила Славу в абъюзе и рукоприкладстве. К слову, Каминская подтвердила, что поднимала на нее руку, так как та "заслужила".

"Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого. Но, конечно, каждому свое," – эмоционально сообщила певица.

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По словам Каминской, данная ссора для нее не является пиаром. Недавно вышедший сингл "Абъюзер" якобы тоже не связан с их конфликтом.

Певицы вместе выступали с 2006 по 2021 год. instagram babkin_official

"Я планировала выпускать альбом. Но ввиду определенных обстоятельств пришлось быстро записывать песню "Абьюзер," – заявила Слава.

Напомним, конфликт начался из-за разрезания торта с лицом Каминской на страничке у Смеюхи. После чего последовали взаимные претензии в пределах Интернета.

Ранее мы писали, что Слава выпустила трек "Абъюзер". По словам певицы, только в названии - отсылка к экс-коллеге, но не более.