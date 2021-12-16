Тина Кароль высмеяла премию YUNA из-за одной номинации

Ранее певица Анна Тринчер плакалась в сториз, что она находится постоянно в трендах, а украинская премия ее вообще не включила в номинации. Тина Кароль представлена только в одной категории.

Автор: Шапарь Анастасия

Певица Тина Кароль отреагировала на одну категорию, в которую ее номинировала украинская музыкальная премия YUNA. Исполнительница вышла в сториз Инстаграм, где сообщила о своем несогласии.

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Тину номинировали в 2021 году в одну категорию - "Лучшая исполнительница". Певица показала коллаж со своими музыкальными достижениями за 2021 год и заявила, что не заметить ее творчество было невозможно. Например, Кароль не согласна, что ее альбомы "Красиво" и "Двойной рай" не попали в номинации "Лучший альбом". Также ее шоу на Atlas Weekend и концертная программа "Красиво" могли побороться за награду "Лучшее концертное шоу". Клип на трек "Скандал" собрал 19 миллионов просмотров и тоже мог посоревноваться за "Лучший клип".

На прошлой премии YUNA певице присудили специальную награду за вклад в музыкальную индустрию. В своем выступлении Тина уже говорила, что премия не берет ее в номинации два года подряд. Всего у Тины есть 6 статуэток YUNA.

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К слову, Тина Кароль не первая, кто отреагировал на отсутствие номинаций. Певица и блогер Анна Тринчер обиделась на YUNA за то, что ее не подали ни в одну из категорий. В сториз она посвятила поклонников в свой творческий 2021 год и заявила, что ей непонятно, почему певицу не отметили организаторы.

Ранее мы писали, что парень Анны Тринчер увеличил губы. Блогер Волошин сообщил о причинах данного решения, а также ответил всех хейтерам на обвинения, что он "не мужик".