Бузова представила новогодний трек странным танцем

Ежегодно певица представляет новую новогоднюю песню.

Автор: Шапарь Анастасия

Певица Ольга Бузова ежегодно делает новогодний подарок поклонникам - праздничную песню. В этом году исполнительница представила трек под названием "Игрушка". В рамках промо Ольга добавила фрагмент песни в Тик-ток, чтобы записывать под него видео. Одним из таких звезда поделилась в Инстаграм.

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Ольга выбрала белый длинный пеньюар, который отделан прозрачной тканью к низу. Праздничности и воздушности образу добавляет ворот из перьев. Бузова станцевала странный танец, который имеет схожести с движениями робота, на фоне новогодней елки.

"Хотели бы такую Снегурочки?" - подписала звезда свой ролик.

Этой ночью певица представила полную версию новогодней песни "Игрушка".

"Уже несколько лет подряд нашей с вами традицией является мой новый сингл к новому году. Этот год не исключение, и в нем мы все также продолжаем танцевать под Бузову, теперь под новый хит от меня - #Игрушка. Ставьте на повтор, делитесь с друзьями и ловите новогоднее настроение," - обратилась к поклонникам Бузова.

Ранее мы писали, что Верка Сердючка и Мама представили англоязычную новогоднюю песню. Трек получил название "Wild Christmas".