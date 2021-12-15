Дмитрий Комаров рассказал о преимуществе отдыха в Украине
Дмитрий Комаров посвящает украинскому туризму два-три месяца в году.
Знаменитый путешественник Дмитрий Комаров уже два года, как открывает туристическую Украину с неизведанной стороны. Ведущий ”Мира наизнанку” поделился своими чувствами и планами на поездки по стране в Инстаграм.
Читай также: Дмитрий Комаров рассказал, как отдыхает от путешествийДмитрий рассказал, что посвящает по два-три месяца в году именно поездкам по Украине. Журналист стремится показать украинцам родную страну.
”Я открыл для себя то, о чем даже не мечтал. Увидел невероятный туристический потенциал и необходимость браться за развитие туристической сферы все активнее и активнее. У нас действительно огромные возможности для того, чтобы стать мега популярной туристической страной. После съемок я могу уверенно сказать- нам грех не изучать свою страну, потому что у нас есть, чем себя удивить и порадовать,” - пишет Дмитрий у себя в посте.
Путешественник поведал, что за два дня съемок у него появился целый список, что он хочет снять в Украине.
Читай также: Дмитрий Комаров вышел в свет с супругой - редкий кадрТакже он затронул тему развития в последние годы туризма. Дмитрий отметил, что раньше в инфополе не было об украинском туризме ничего - сейчас же снимают блоги и телепрограммы.
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