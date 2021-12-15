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Дмитрий Комаров рассказал о преимуществе отдыха в Украине

Дмитрий Комаров посвящает украинскому туризму два-три месяца в году.

Автор: Шапарь Анастасия
Дмитрий Комаров рассказал о преимуществе отдыха в Украине
Дмитрий посвящает несколько месяцев в году путешествиям по Украине.
instagram komarovmir

Знаменитый путешественник Дмитрий Комаров уже два года, как открывает туристическую Украину с неизведанной стороны. Ведущий ”Мира наизнанку” поделился своими чувствами и планами на поездки по стране в Инстаграм.

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 Дмитрий рассказал, что посвящает по два-три месяца в году именно поездкам по Украине. Журналист стремится показать украинцам родную страну.

Я открыл для себя то, о чем даже не мечтал. Увидел невероятный туристический потенциал и необходимость браться за развитие туристической сферы все активнее и активнее. У нас действительно огромные возможности для того, чтобы стать мега популярной туристической страной. После съемок я могу уверенно сказать- нам грех не изучать свою страну, потому что у нас есть, чем себя удивить и порадовать,” - пишет Дмитрий у себя в посте.

Дмитрий говорил, что для него горы - сила.
Дмитрий говорил, что для него горы - сила.
instagram komarovmir

Путешественник поведал, что за два дня съемок у него появился целый список, что он хочет снять в Украине.

У него есть целый список мест, куда бы он отправился по Украине.
У него есть целый список мест, куда бы он отправился по Украине.
instagram komarovmir

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 Также он затронул тему развития в последние годы туризма. Дмитрий отметил, что раньше в инфополе не было об украинском туризме ничего - сейчас же снимают блоги и телепрограммы.

Комаров открыл для себя новый туризм после поездок по Украине.
Комаров открыл для себя новый туризм после поездок по Украине.
instagram komarovmir

Ранее мы писали, что Настя и Потап планируют перебраться за границу в 2022 году. Звезды хотят проводить больше времени вне страны, чтобы вывести карьеру Каменских на мировую арену.

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Теги:
туризм в Украине, Дмитрий Комаров, Мир наизнанку

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