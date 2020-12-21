Когда колядуют, щедруют и посевают в Украине 2021

Ниже – о том, чем отличаются новогодне-рождественские праздничные действа, какое в них место отведено Козе, и можно ли засевать голыми руками.

Приближение новогодних праздников не зря больше всего интересно детям. Кроме подарков от святого Николая, а также его приемников – Деда Мороза и Санта-Клауса – за послушность маленькие люди могут проявить себя с помощью праздничный действ. Забавами, которые тесно связаны с традициями и бытом древних украинцев, являются колядки, щедривки и посевалки. Но современный человек не всегда знает, что за чем идет и какой смысл имеет. Эта статья – скромное напоминание о глубокой теме новогодней культуры Украины.

Когда колядуют, щедруют и посевают в Украине в 2021 году

колядуют: с вечера 6-го до вечера 7 января;

щедруют: в канун старого Нового года 13 января;

посевают: утром 14 января.

Далее – подробности.

Когда можно колядовать

Накануне или в первый день Рождества с вечера начинали колядовать. Содержание колядования, как и новогоднего щедрования, заключалось в том, что группы мужчин, парней, а позже – девушек и детей, написано в книге "Культура и быт населения Украины", заходили во двор каждого дома, песнями прославляли хозяев, желали им здоровья, благосостояния и выполняли ряд обрядовых действ. За это колядующие получали определенное вознаграждение. В основе этих обходов, которые поддерживались общественной традицией, находились древние магические представления о том, что пожелания, произнесенные в период Нового года, должны были воплотиться в жизнь.

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Почетное место в украинских колядках занимает мотив богатого урожая, который отражает самые заветные мечты и надежды земледельца. По своему происхождению колядования есть внецерковным обычаем, существовавшим задолго до принятия христианства. Но со временем древние аграрно-новогодние обходы, которые несли в себе идеи плодородия, были частично христианизированы. Так появились две генетически отличные формы колядования: светская и церковная.

Обряд колядования в разных местностях имел некоторые отличия. На востоке Украины преобладали обходы со звездой, что изготовлялась, как правило, из обычного решета. К тому пристраивали рога. Затем эту конструкцию обклеивали разноцветной бумагой, украшали фольгой, лентами и кистями. Внутрь вставляли свечу. Так образовалось что-то вроде волшебного фонаря.

На западе Украины чаще ходили с вертепом (бетлегемом, шопкой), который по форме напоминал сельскую хату или церковь. Известны и более усложненные (двух- и даже трехэтажные) модели вертепного сундука, которые представляли собой настоящий театр кукол.

Кому и когда можно щедровать

Накануне Нового года, как и на коляды, существовали торжественные обходы дворов с щедривками – календарными возвышенными песнями. Основной их смысл – прославление хозяина и его семьи, пожелания им счастья, здоровья, богатого урожая. Часто щедрование набирало театрализованного характера, включая использование масок и переодевание. Вот характерный пример новогодней поздравительной песни:

Широко популярной в Украине была драматизированная обрядовая игра с использованием масок под названием "Коза". Она имела характерный ритуальный сценарий, песенный и музыкальный репертуар. Название забавы происходит от главного действующего персонажа – парня, переодетого в козу. Центральным в ритуальном действе был танец козы под сопроводительную песню, ее "умирания" и "воскрешения", символизирующий круговорот времени. Земледельческая направленность этого древнего обряда, жизненно важного для всей крестьянской общины, ярко раскрывается в сопроводительной песни: "Где коза ходить, там жито родить". На последней стадии своего существования этот обряд потерял магическую функцию и трансформировался в народный спектакль пародийно-юмористического плана.

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В юго-западных областях Украины до наших дней бытуют новогодние церемониальные обходы ряженых – Маланка (название происходит, очевидно, от святой Мелании, день которой по церковному календарю отмечался 31 декабря). Центральную роль исполнял молодой человек, переодетый в народный костюм девушки или женщины. Все остальные роли по традиции также выполняли неженатые парни. Обряд "Маланка", как и "Коза", берет начало от древних аграрно-магических обычаев.

Как правильно колядовать и щедровать

Колядование – занятие, которое особенно любят дети. За свои старания они получают сладкие вкусности и денежное вознаграждение. Правда, и взрослые на рождественские праздники любят поразвлечься.

Для коляды необходимо собрать вертеп. Это – группа из нескольких человек разного пола и возраста.

Звездарь – главный у колядников. Это человек, идущий впереди всех со звездой. После него по важности – звонарь. Тому поручено нести колокол и звоном оповещать людей о том, что грядут колядующие. Третьим важным персонажем является мехоноша. Он напоминает хозяевам, чтобы те не передавали дары в руки, а клали их сразу в мешок. Ведь так правильно по обычаю.

Отсюда и возникли главные атрибуты коляды – звезда, колокольчик, а также мешок для гостинцев.

Люди часто путают колядки и щедровки. Их сбивает с толку схожесть этих обрядов. Традиционным для щедрования является Щедрый вечер в канун старого Нового года 13 января. Дата в календаре дала название праздничному ритуалу.

Щедровальщики ходят од дома к дому, всех поздравляют с наступающим праздником, исполняют щедровки, желают семьям здоровья, счастья, благополучия, процветания и хорошего урожая.

Люди накрывают пышные столы, главным блюдом на которых считается щедрая кутья. Также нужно готовить блины, пироги, вареники и, безусловно, гостинцы для щедрующих.

По традиции щедруют небольшой компанией. Исполняют короткие песни, подыгрывая на одном или двух музыкальных инструментах.

Кто и когда посевает

Выразительный аграрно-магический смысл имел новогодний обряд засевания/посыпания, известный во всех восточных славян. Его осуществляли мальчики 7-14 лет. Заходя еще на рассвете 14-го января (уже когда наступает старый Новый год) в дом, они делали символическое засевание зерном, выражая при этом традиционные пожелания вроде: "Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю!" Иногда эти поздравления были более широкими:

Первым на старый Новый год в жилище, как считается, должен зайти мужчина. Тогда и урожай хороший будет, и скот здоровый, и в доме – лад. А вот девушкам, как бы это нехорошо звучало для современного человека, лучше остаться дома. Всех посевальщиков принято благодарить деньгами. Зерно, которым они засеяли, до заката солнца нельзя выметать из дома.

Чтобы посевать, нужно заранее приготовить злачные. Речь о пшенице, ржи, ячмене или гречке. Посевальщики обязательно носят теплые рукавицы, поскольку считается, что голыми руками посевать нельзя. Чем раньше придет первый посевальщик, тем больше благополучия, счастья и удачи он принесет в дом.

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Рождественско-новогодний период сельского календаря завершался праздником Богоявления (Водоосвящения, Водокрещи, Ордан, Иордан, Ардан). Вечер накануне (5 января по юлианскому календарю, 18-го января – по теперешнему григорианскому) украинцы называли вторым Сочельником, или голодной кутей. Кульминационным моментом праздника было погружение священником креста в воду, после чего она считалась освященной. По давней традиции эта церемония происходила под открытым небом на берегах рек, ручьев, озер. Еще накануне изо льда вырубали большой крест, делали прорубь, из которой верующие набирали "целебную" воду. В день Водоосвящения в селах и городах устраивались многолюдные крестные ходы к реке.

Ранее сообщалось о том, что на китайский Новый год принято дарить два мандарина.