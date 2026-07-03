Автор: Сайко Леся

Знаки зодиака, которых ждут испытания в июле 2026 года

Июль 2026 года принесет не только солнечные дни и новые возможности, но и серьезные астрологические испытания. Из-за сложных планетарных аспектов середина лета проверит некоторые знаки зодиака на прочность. Для трех представителей зодиакального круга этот месяц может стать периодом турбулентности, когда планы рушатся, а эмоции бьют через край.

Если вы нашли свой знак в этом списке — не паникуйте. Звезды лишь предупреждают, где именно стоит постелить соломку, чтобы минимизировать риски.

1. Козерог (22 декабря — 19 января)

Зона риска: Профессиональное выгорание, конфликты с руководством и задержки в делах.

Для обычно собранных и дисциплинированных Козерогов июль 2026 года станет месяцем проверки на терпение. Проекты, которые должны были закрыться легко, вдруг застопорятся из-за бюрократии или ошибок коллег. Ваша попытка контролировать всё вокруг лишь усилит внутреннее напряжение.

В работе: Возможны недопонимания с партнерами или руководством. Ваши идеи могут восприниматься в штыки, что вызовет раздражение.

Возможны недопонимания с партнерами или руководством. Ваши идеи могут восприниматься в штыки, что вызовет раздражение. Самочувствие: Высокий риск цифровой усталости и эмоционального истощения. Если не делать пауз, нервная система просто откажется работать в авральном режиме.

Антикризисный совет: Сбавьте обороты. Июль — не лучшее время для штурма карьерных вершин. Переложите часть обязанностей на других и позвольте себе отдохнуть, желательно поближе к природе.

2. Рак (21 июня — 22 июля)

Зона риска: Личные отношения, эмоциональные качели и финансовые просчеты.

Несмотря на то, что это месяц вашего дня рождения, астрологическая погода для Раков в июле 2026 года будет пасмурной. Эмоциональный фон окажется нестабильным, из-за чего вы рискуете принимать решения на горячую голову, о которых потом пожалеете.

В отношениях: Старые обиды и невысказанные претензии могут вырваться наружу. Постарайтесь не рубить с плеча — сейчас вы склонны преувеличивать масштабы проблем.

Старые обиды и невысказанные претензии могут вырваться наружу. Постарайтесь не рубить с плеча — сейчас вы склонны преувеличивать масштабы проблем. Финансы: Воздержитесь от спонтанных покупок и инвестиций. Есть большой риск потратить деньги на вещи, которые не принесут пользы, или наткнуться на недобросовестных продавцов.

Антикризисный совет: Направьте энергию на внутреннее восстановление. Практики заземления, спокойные вечера без гаджетов и забота о своем пространстве помогут пережить этот шторм.

3. Телец (20 апреля — 20 мая)

Зона риска: Бытовые неурядицы, срыв планов и незапланированные траты.

Для Тельцов, которые превыше всего ценят стабильность и комфорт, июль подготовил немало сюрпризов с не самым приятным подтекстом. Обстоятельства потребуют от вас гибкости, которая дается этому знаку чрезвычайно трудно.

Планы и поездки: Билеты могут отменяться, брони — слетать, а договоренности — переноситься в самый последний момент. Если планируете путешествие, обязательно имейте план «Б».

Билеты могут отменяться, брони — слетать, а договоренности — переноситься в самый последний момент. Если планируете путешествие, обязательно имейте план «Б». Быт: Возможны мелкие, но досадные поломки дома или с авто, которые потребуют срочного финансового вмешательства и отнимут много времени.

Антикризисный совет: Не держитесь за старые схемы. Если план рушится — отпустите его. Июль научит вас адаптироваться к изменениям на ходу, и этот навык очень пригодится в будущем.