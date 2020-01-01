Кинопремьеры недели: Дэдпул, Бладшот и Нотр-Дам

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Кинопремьеры недели /Flickr

Начинается только вторая неделя работы кинотеатров после карантина, однако она уже насыщена разными фильмами. Среди них есть как и новинки, так и вышедшие в повторный прокат фильмы, которые стоит увидеть на больших экранах.

Дэдпул

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Первая часть блокбастера о болтливом наемнике Дэдпуле возвращается в кино. Зрители снова могут пересмотреть начало его истории о том, как он стал бессмертным, но вынужден был скрывать лицо под маской. Всему виной был эксперимент, поставленный над ним, поэтому он и решил расправиться с теми, кто это затеял.

Лесси. Возвращение домой

Новые приключения знаменитой собаки Лесси, которая теперь живет в немецкой деревушке. Но глава семьи решает переехать и расстаться с животным, отдав ее другому хозяину. Вот только Лесси сбегает оттуда при первой же возможности.

Вивариум

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Драма о молодой паре, которые собираются обзавестись новым домом, а после - потомством. Им показывают один вариант, который возлюбленным по душе не пришелся. Вот только уйти оттуда будет непросто, ведь они попали в ловушку.

Туннель: Опасно для жизни

Прямо перед Рождеством множество норвежцев отправляются в гости к близким и родным. Все они привыкли проезжать через множество туннелей, однако в этот раз водитель одного грузовика потерял управление, перекрыв проезд. И из-за снежной бури справиться с опасностью стало в разы сложнее.

Вперед

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Потрясающий диснеевский мультфильм так и не добрался до кинотеатров из-за карантина, однако теперь можно наверстать упущенное. Это история о двух братьях-эльфах, живущих в мире, населенном разными волшебными существами. С помощью одной магической реликвии они могут вернуть на один день своего покойного отца, но сразу же все пошло не по плану, из-за чего им придется отправиться в насыщенное путешествие.

Нотр-Дам

Новая романтическая комедия об архитекторке из Парижа, воспитывающей двоих детей. Ей повезло выиграть конкурс на реставрацию площади Нотр-Дама. В это же время она узнает, что ждет еще одного ребенка, а в ее жизнь возвращается мужчина, который был ее первым возлюбленным.

Бладшот

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Кинокомикс о военном Рэе Гаррисоне, жену которого после одного его задания убили, а сам он получил смертельное ранение. Но внезапно он очнулся в научной лаборатории, где его воскресили, напичкав передовыми технологиями. Теперь он должен выполнять их задания, но вскоре герой понимает, что где-то кроется обман.

Русалка в Париже

Гаспар поет в одном их парижских кабаре, его сердце разбито, а сам он пообещал, что никого больше не впустит в свою жизнь. Но однажды он увидел настоящую русалку, которую бросился спасать. Оказалось, что него не действует ее магическая песнь, а сам он решает рассказать ей о том, что такое любовь.

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