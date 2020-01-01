ТОП-5 триллеров, снятых необычным способом

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Необычные триллеры и хорроры /Flickr

Кинематографисты все чаще и чаще ищут новые способы самовыражения, подачи и съемок своих картин. И в последнее время действительно вышло много лент, снятых в формате найденного кадра, в жанре десктоп-триллера или в виде путешествий по веб-пространству.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов, снятых необычным способом.

Поиск (2018)

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Дестктоп-лента о мужчине по имени Дэвид Ким, юная дочь которого внезапно исчезает, не оставив ни одного следа. И для того, чтобы найти хоть какие-то зацепки, он решает взломать ее ноутбук, не зная, чем для него это обернется.

Хроника (2012)

Фантастический триллер-боевик, снятый в формате найденных кадров, рассказывает о том, как трое школьников обнаруживают упавший метеорит. И оказывается, что эта находка дарит им суперспобности, из-за которых они попадают в череду необычных событий.

Мандарин (2015)

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Криминальная драма, снятая Шоном Бэйкером на смартфоны 5. В центре сюжета - двое транссексуалов и один таксист, которые перед Рождеством ищут справедливость и любовь в огромном Лос-Анджелесе.

Не в себе (2018)

Еще один айфон-триллер, для съемок которого был использован яблочный смартфон уже седьмого поколения. Главная героиня - сбежавшая из родного города девушка после того, как ее не оставляет в покое один ухажер. И внезапно она попадает в психбольницу, где ее преследователь работает медбратом.

Черное зеркало: Брандашмыг (2018)

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Полнометражная лента, входящая в киновселенную Черного зеркала, о молодом разработчике видеоигр, который создает новинку. Однако его собственная реальность начинает искажаться. И суть в том, что в этой картине есть разные варианты событий, а вот на самом сервисе она доступна в качестве интерактивного кино, где зритель сам принимает решения о развитии сюжета.

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