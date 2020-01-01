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Холодные триллеры /Flickr

Триллеры способны держать в напряжении благодаря качественному саспэнсу, а также от них может застывать кровь из-за ледяной, мрачной и местами ужасной атмосферы. Но еще холоднее становится, если действие этих картин разворачивается в заснеженных или просто холодных местах.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 холодных триллеров, от которых леденеет кровь.

Ветреная река (2016)

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Отличный детективный триллер, действие которого разворачивается на территории пустынной индейской резервации. Именно там в заснеженных местах егерь Кори находит тело девушки, а расследованием убийства начинает занимается молодая агент ФБР. И они вместе пытаются найти следы в это запутанном деле.

Фарго (1995)

Главный герой - робкий менеджер, работающий на своего тестя. Однажды он решает нанять двух преступников, дабы те похитили его жену, после чего он смог бы с ними разделить выкуп. Но с самого начала дело начинает идти не так, как было задумано.

Эверест (2015)

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Основанная на реальных событиях картина рассказывает о группе лучших альпинистов, которые собрались взойти на Эверест. Но эта гора вовсе не собирается покорятся им, и тогда начинают происходить ужасные трагедии.

Бессонница (2002)

В центре сюжета - детектив полиции и его напарник, которых отправили в городок на Аляске для расследования убийства юной девушки. Им помогает местный коп и скоро появляется первый подозреваемый. Но внезапно напарника главного героя убивают, и это лишает его сна.

Снеговик (2017)

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Некий знаменитый детектив должен сложить паззлы одного загадочного дела. Суть в том, что в день, когда выпадает первый снег, начинают исчезать замужние женщины. И он полностью теряет покой, ведь уже близок следующий снегопад.

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