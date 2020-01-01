ТОП-5 фильмов-слэшеров, от которых волосы встают дыбом

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Фильмы жанра слэшер /Flickr

Фильмы-слэшеры - это поджанр ужастиков, в которых зачастую есть маньяк, психопат или просто убийца, преследующий невинных жертв. Нередко эти фильмы наполнены кровавыми сценами и пугающими моментами, а также похожей из ряда в ряд сценарной структурой и сюжетными штампами.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных фильмов жанра слэшер.

Маньяк (2012)

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Главный герой - тихий молодой человек по имени Фрэнк, который владеет мастерской по возобновлению манекенов. Но это днем, а ночью он - жестокий маньяк, убивающий женщин. Но однажды он знакомится с фотохудожницей, согласившись ей помочь. И чем дальше заходят их отношения, тем сложнее ему решиться на очередное преступление.

У холмов есть глаза (2006)

Семейство Картеров попало в аварию, путешествуя в доме на колесах по Америке. Теперь они в неизвестной и пустынной ядерной зоне, где, как выяснилось, живут кровожадные люди-мутанты, которые открыли на них охоту.

Детские игры (2019)

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Карен - одинокая мать, воспитывающая маленького сына Энди. Они переезжают в новый дом, но мальчик пока не нашел себе друзей, поэтому она дарит ему высокотехнологичную куклу по имени Чаки. Она хочет стать лучшим другом Энди, и на пути к своей цели готова истреблять всех конкурентов.

Пятница 13-е (2009)

Уитни, Майк, Ричи, Аманда и Уэйд заблудились в лесу неподалеку от заброшенного лагеря. Они решают посетить место, где когда-то, по слухам, орудовал маньяк-убийца. Времяпровождение друзей нарушает парень имени Клэй, который ищет свою сестру. Ребята соглашаются ему помочь, но даже не подозревают, чем это для них обернется.

Хэллоуин (2018)

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Опасный психопат в маске, которого зовут Майкл Майерс, когда-то творил зло в Хэддонфилде. Его невозможно убить, как бы кто ни пытался это сделать. Но он не закончил свои дела и поэтому снова возвращается в город.

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