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ТОП-5 фильмов, от которых стынет в жилах кровь

Фильмы, которые и интригуют, и пугают
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Отличные хорроры
Отличные хорроры
/Flickr

Хорошие мистические фильмы, ужастики или атмосферные и мрачные триллеры способны вызывать разные эмоции и ощущения - щекотать нервишки, приковывать к экрану, пугать и держать в напряжении. Именно ТОП-5 таких лент, от которых в жилах стынет кровь, редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

  1. Реинкарнация (2018)

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Энни Грэхем потеряла мать, после чего в ее доме, который всегда отличался спокойствием, начало происходить нечто необычное и даже мистическое. С каждым днем она все больше узнает ужасных тайн своей семьи, что начинает угрожать жизням ее близких людей.

  1. Бабадук (2014)

Потрясающая и сенсационная лента о семилетнем мальчике, который везде видит неких чудовищ. Однажды вечером он просит свою мать прочесть ему книгу о страшном монстре. И это стало началом физических воплощений его страхов в жутком существе по имени Бабадук.

  1. Паранормальное явление (2007)

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В центре сюжета - молодая пара, которая начинает подозревать, что в их доме происходит нечто паранормальное. Они устанавливают видеокамеру, чтобы засвидетельствовать наличие потусторонней силы в то время, когда они спят. И самые страшные их опасения подтверждаются.

  1. Омен (1976)

Культовый хоррор о мальчике, родившимся в шесть часов шестого июня с родимым пятном в виде трех шестерок. Его усыновил американский дипломат, ребенок которого родился мертвым. И этот мальчик подрастает, а его начинают окружать трагические события.

  1. Тихое место (2018)

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История о семье, которая живет на ферме. Отец, жена и двоих их детей почти ничем не отличаются от других. Кроме того, что они живут в месте, где с ними соседствуют монстры, реагирующие на звуки. И им приходится соблюдать максимальную тишину, ведь любой шорох может привести к опасности.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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